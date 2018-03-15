Стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Последними в эту стадию турнира пробились "Бавария" и "Барселона". Кроме них за трофей поборются еще шесть команд: "Реал", "Севилья", "Ювентус", "Рома", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Как ни старались футболисты "Челси", а обыграть "Барселону" они так и не смогли. В результате каталонцы в 11-й раз подряд вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом турнира. Фото: EPA

Фаворитом Лиги чемпионов букмекеры считают "Барселону". Что, в принципе, логично. В 1/8 финала каталонцы уверенно разобрались с "Челси", разгромив англичан во втором матче со счетом 3:0.

По традиции у "сине-гранатовых" солировал Лионель Месси. Аргентинец оформил дубль и отдал голевой пас на Мусса Дембеле. К слову, первый гол Месси, который он провел уже на третьей минуте, стал самым быстрым для него в карьере. А второй - юбилейным, сотым в Лиге чемпионов. Лишь один игрок в истории сумел достичь этой отметки. Как нетрудно догадаться, речь идет об извечном конкуренте Месси - лидере мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Несмотря на чувствительное поражение, "Челси" на "Камп Ноу" был ничуть не хуже соперника. Временами гости откровенно переигрывали "сине-гранатовых". Да и моментов создали немало, чего стоит хотя бы попадание в перекладину Маркоса Алонсо. Кроме того, лондонцы могут сетовать на судейские ошибки: при счете 2:0 арбитр Дамир Скомина обязан был назначить пенальти в ворота "Барселоны" после падения в чужой штрафной Алонсо. Но свисток промолчал. А главный тренер "Челси" Антонио Конте в ярости чуть не выскочил на поле.

Наибольшее представительство в 1/4 финала Лиги чемпионов у Испании - сразу три команды

Не исключено, что эта встреча стала последней для Конте у руля "синих" в еврокубках. Вероятно, уже летом итальянец уйдет со своего поста. Сам он на вопрос о будущем отвечает уклончиво. А что касается вылета из Лиги чемпионов, то Конте уверен: вся разница между его командой и "Барселоной" заключается в одном футболисте - Месси.

- Исход обоих матчей решил Месси, - считает Конте. - Мы говорим о лучшем игроке мира. Он в очередной раз доказал, что ему нет равных. Думаю, мы не заслуживали такого поражения. Я не могу обвинить своих ребят в отсутствии желания. Они старались как могли. Что касается моего будущего, то сейчас не время рассуждать об этом. Впереди кубковая встреча с "Лестером". И нам нужно сосредоточиться на ней.

Вторым в списке фаворитов у букмекеров идет "Манчестер Сити". Если на победу "Барселоны" эксперты принимают ставки с расчетом 1 к 3,9, то на "горожан" - 1 к 4,5.

Трудно не согласиться с такими котировками. Вероятно, уже в самое ближайшее время команда Хосепа Гвардиолы официально станет чемпионом Англии. Для этого "Сити" достаточно одержать три победы в оставшихся восьми турах.

Безусловно, титул чемпиона Англии - это большой успех. Но амбиции руководства "горожан" одной Премьер-лигой не ограничиваются. Это прекрасно понимает и сам Гвардиола, который в последний раз выигрывал Лигу чемпионов аж семь лет назад с "Барселоной".

- Если мы продолжим выступать так, как мы это делаем в нынешнем сезоне, - у нас будет шанс, - отметил Гвардиола. - Многие думают, что мы фавориты Лиги чемпионов. Но это не так. За кого играет Месси, тот и фаворит.

Неплохие шансы, по мнению букмекеров, у действующего победителя Лиги чемпионов "Реала". После небольшого спада в конце прошлого года "королевский клуб" набрал потрясающую форму. Причем как во внутреннем первенстве, так и в Лиге чемпионов. Яркие победы в обоих матчах с "Пари Сен-Жермен" - явное тому свидетельство.

Самое главное - снова начал забивать Криштиану Роналду. В первой части сезона португалец, будем откровенны, не блистал. Но с началом этого года Криштиану, как и весь "Реал", прибавил. Посудите сами: в последних десяти встречах во всех турнирах он забил 17 мячей.

- Криштиану продолжает творить великие вещи, - не скрывает своего восхищения португальцем главный тренер испанского суперклуба Зинедин Зидан. - Он из другой галактики. С таким игроком у тебя всегда есть шанс на победу в любом турнире.

Теперь о жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов. Она пройдет в пятницу в 14.00 по московскому времени в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Сеяных и несеяных команд не будет. А клубы из одной национальной ассоциации могут попасть друг на друга. Первые матчи 1/4 финала запланированы на 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

В четверг же определились участники четвертьфинала второго по престижу клубного турнира континента - Лиги Европы. Среди них могли оказаться сразу три российские команды - "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА. Но результаты их встреч с "Атлетико", "РЦ Лейпцигом" и "Лионом" стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Жеребьевка Лиги Европы состоится в пятницу в 15.00 по Москве.

Где будем смотреть

16 марта, пятница,

Матч ТВ

14.00 Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Прямая трансляция.

15.00 Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Прямая трансляция.