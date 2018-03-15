ЦБ отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс"

Банк России с 15 марта отозвал лицензию у ростовского банка "Кредит Экспресс", говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ установил в работе "Кредит Экспресса" многочисленные нарушения "антиотмывочного" законодательства, следует из релиза. Также оценка кредитного риска банка показала существенное снижение его капитала, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, отмечают в регуляторе.

Ранее ЦБ уже применял к банку меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на прием вкладов у населения. В январе "Кредит Экспресс" 23 дня нарушал норматив долгосрочной ликвидности и норматив совокупной величины риска по инсайдерам.

По данным ЦБ, "Кредит Экспресс" занимал 372 место по величине активов в российской банковской системе, он входил в систему страхования вкладов. Банк работал на рынке с 1994 года, основная сеть продаж находилась в Ростове-на-Дону, Москве и Иркутске.