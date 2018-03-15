В плеяде наших выдающихся предков как будто бы отдельное почетное место отведено полярным мореплавателям. Тем, кто своими телами проложил дорогу в Арктику.

В 1912 году в арктические широты ушли сразу три русские экспедиции - геолога Русанова на шхуне "Геркулес" на Шпицберген, старшего лейтенанта Седова на шхуне "Св. Великомученик Фока" к Северному полюсу и лейтенанта Брусилова на "Св. Анне" - с планом пройти в Тихий океан Северным морским путем. Экспедиция Русанова пропала бесследно. "Св. Великомученик Фока" вернулся без погибшего во время неудачного похода к полюсу командира. А из экипажа "Св. Анны" живыми вернулись два человека. Один из них - штурман Валериан Альбанов потом опубликовал свой экспедиционный дневник. Книга вышла под названием "На юг, к Земле Франца-Иосифа!" и моментально стала настольной для нескольких поколений мальчишек, грезивших подвигами и приключениями. Прочитал ее и Вениамин Каверин. И положил в основу своих легендарных "Двух капитанов", цитируя Альбанова целыми кусками.

Валериан Альбанов. Фото: wikipedia.org

Сейчас вряд ли найдется много людей, кто знает про Альбанова, тем приятнее мне было обнаружить на полке книжного магазина его свежее переиздание (тиражом аж 500 экземпляров!).

Брусиловская экспедиция лично для меня до сих пор остается загадкой. Что гнало людей в края, откуда мало кто возвращался. Не царь-батюшка послал "Св. Анну", не горы золотые манили в ледяной пустыне, это была частная инициатива, с расчетом окупить экспедицию лишь попутной добычей зверя.

Шхуна оказалась замурованной во льдах на 83-й параллели, так начался ее двухлетний дрейф. Когда на судне не осталось ни куска угля, ни полена дров и заканчивалась еда, Альбанов с группой из 11 человек (весь экипаж - 24 человека) решается покинуть шхуну и попытаться по дрейфующим льдам дойти до земли. Лейтенант Брусилов остается на "Св. Анне" и больше о нем и оставшихся членах команды мы ничего не знаем. Отряд же Альбанова отправляется в неизвестность, имея в руках лишь компас, секстант и очень приблизительную карту Нансена. За три месяца, сколько длился поход, произошло все, что только может произойти в приключенческом романе (только вот не кабинетное это было сочинение): и гибель друзей, и предательство, и отчаяние, и надежда. Из 11 человек выжили только штурман Альбанов и матрос Конрад. Для них спасение пришло поистине чудодейственное. Их подобрала шхуна "Св. Великомученик Фока", уже без Седова, сжигая в котлах переборки и обстановку кают, пробивая себе путь обратно, 20 июля 1914 года.

Георгий Брусилов. Фото: wikipedia.org

Для чего были все эти жертвы? Что дала экспедиция "Св. Анны"? С научной точки зрения немного. Спасенный Альбановым судовой журнал доставил сведения о крайней северо-западной части Карского моря, где до этого не ходило ни одно судно. Проводившиеся измерения глубин дали представления о рельефе дна, а догадки штурмана во время пешего похода по дрейфующим льдам открыли нам постоянное Восточно-Шпицбергенское течение поверхностных вод от берегов Земли Франца-Иосифа к Шпицбергену. По совести, это течение надо бы назвать именем Альбанова.

А знаете, что у этой всей истории было продолжение? Тоже удивительное, как и все, что связано со "Св. Анной". Представьте себе Россию 1918-1919 годов. В топке Гражданской войны люди горят губерниями. Ад на земле. Но Верховный правитель России адмирал флота и полярный исследователь Александр Колчак понимает что-то такое, что недоступно моему уму. В конце 1918 года он создает Дирекцию маяков и лоций, а в апреле 1919-го - Комитет Северного морского пути, Колчак-полярный руководит составлением планов освоения Арктики! А что же Альбанов? Альбанов заявляется к Колчаку с планом организации экспедиции по поиску "Св. Анны". И кто знает, как бы развивались события дальше, но, возвращаясь от Колчака, штурман Альбанов при невыясненных обстоятельствах погибает в районе станции Ачинск.

Маршрут "Святой Анны". Фото: wikipedia.org

Детали

Меню пешей экспедиции Альбанова

Завтрак

1. Чай на теплой воде. 2. Тюленье сало (скоро закончилось). 3. Сухари.

Обед

1. Сухари. 2. Долька шоколада.

3. Пресный лед.

Ужин

1. Чай на теплой воде. 2. Сухари.

3. Ложка русского масла. 4. Мясо (по-видимому, вяленое - скоро закончилось). 5. Суп из сухого бульона Скорикова, заправленный молотым горохом и сушеной зеленью.

6. Тюря из сухарей, морской воды и сушеного лука.

Комментарий диетолога

- Это, конечно, экстремальный рацион, - комментирует диетолог Ирина Летинская. - Участники экспедиции несли тяжелые нагрузки, и такое скудное питание неизбежно привело к физическому истощению. Кроме того, если тюленье сало, вяленое мясо и сухари еще давали какую-то энергию, то с витаминами было совсем худо. Сушеный лук и зелень вряд ли компенсировали потребность в витамине С, значит, людям грозила цинга.