Депутат застрелена в центре Рио-де-Жанейро

В центре бразильского Рио-де-Жанейро в среду была убита депутат муниципального собрания города Мариэли Франку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Неизвестные расстреляли машину, на которой политик возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Вместе с народным избранником погиб ее водитель. Предположительно, убийство связано с профессиональной деятельностью Франку, так как личные вещи жертв остались в салоне авто.

Франку являлась членом левой Партии социализма и свободы. Она получила соответствующий мандат в 2016 году.

В последние месяцы в штате Рио-де-Жанейро значительно ухудшилась ситуация в сфере общественной безопасности. Так, число убийств в прошлом году выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущим и на 26 процентов по сравнению с 2015 годом.