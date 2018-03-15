Экс-главе избирательного штаба Трампа грозит до 305 лет заключения

Экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 305 лет заключения в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал CNN.

"Учитывая характер обвинений в отношении подсудимого и очевидный объем доказательств его вины, подсудимый с большой вероятностью проведет остаток жизни в тюрьме", - заявил судья окружного суда Вирджинии Т.С. Эллис.

Судья отдал распоряжение поместить Манафорта под домашний арест с ношением электронного браслета и назначил выкуп в размере десяти миллионов долларов. Ему вменяется в вину уклонение от налогов, несколько эпизодов банковских махинаций и участие в заговоре.

Судебный процесс над Манафортом пройдет десятого июля в Вирджинии по месту его жительства и семнадцатого сентября в Вашингтоне. Политик отрицает все выдвинутые против его обвинения.