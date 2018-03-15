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15.03.2018 19:24
Рубрика: Экономика

Ветру и солнцу - друг, а не враг

Энергия ветра и солнца не заменит Германии российского газа
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
В планы нового правительства Германии во главе с вновь избранной Ангелой Меркель входит радикальный пересмотр энергетической политики, включая резкое снижение закупок газа за рубежом. Впрочем, и в Германии, и в России эксперты считают, что без "Северного потока-2" не обойтись.

Программа партии социал-демократов, соглашение с которой подписала Меркель, содержит тезисы о глубоком пересмотре энергетической политики ФРГ и отказ от использования углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии.

По оценкам европейских экспертов, уже в ближайшие два года мощности ветропарков и солнечных батарей на суше будут увеличены на 8 гигаватт, одновременно будут строиться и морские, так называемые офшорные, ветропарки. Предусмотрено строительство терминалов по приему сжиженного природного газа.

Как пишет Deutsche Welle, газовая генерация сократится на 12 процентов, при этом в ближайшие двенадцать лет в два раза вырастет уровень электроэнергии, вырабатываемой с использованием энергии ветра, солнца и биомассы. Сегодня возобновляемые источники энергии покрывают 33 процента энергопотребления страны. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 66 процентов.

Впрочем, даже если цели будут достигнуты позициям "Газпрома", Германии мало что угрожает. Претензии противников "Северного потока-2" и вовсе кажутся смешными и не имеющими смысла, заявил "Российской газете" глава немецкой компании Wintershall, партнера "Газпрома", Марио Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции в немецком Касселе.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Wintershall: Претензии противников "Северного потока-2" смешны

Россия для Wintershall - важнейший регион и останется таким и в будущем, прежде всего подчеркнул он.

"Мы хотели бы, чтобы к нам поступало как можно больше дешевого газа и по самым разным каналам - это хорошо и для потребителей, и для промышленности", - считает глава Wintershall.

Марио Мерен также сообщил, что, по его мнению, Германия основательно заблудилась на своем пути к зеленой экономике. "Несмотря на массовое увеличение доли возобновляемых источников энергии, объем выбросов углекислого газа в Германии с 2009 года практически не изменился и по-прежнему составляет ужасающие 750 миллионов тонн в год", - констатировал Мерен. "С природным газом бы этого не случилось", - резюмировал глава Wintershall.

О необходимости "Северного потока-2" для Германии говорит и российский эксперт, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Принципиальный вопрос, который задают "Газпрому", заключается в том, стоит ли строить новые маршруты, если у вас украинская газотранспортная система заполнена не на 100 процентов, напоминает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Проблема в том, что газотранспортная система Украины создавалась с конца 60-х годов прошлого века. И даже у самых новых труб срок эксплуатации уже подходит к концу. Все нужно модернизировать и менять, а Украина ничего такого за последние годы не делала. Причем Россия неоднократно предлагала осуществить совместные работы по этому направлению", - рассказывает собеседник "Российской газеты".

Поэтому обязательно нужно строить новые маршруты, "тем более, что за последние четыре года экспорт газа из России вырос на 50 миллиардов кубических метров. И продолжает расти", - резюмирует эксперт.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Александра Воздвиженская

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