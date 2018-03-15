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15.03.2018 17:10
Рубрика: Экономика

Эксперты подсчитали стоимость товаров из "детской корзины" в России

Текст: Ольга Игнатова

Эксперты сервиса Avito подсчитали, сколько родители должны потратить, чтобы обеспечить своего ребенка самым необходимым.

Стоимость условной "детской корзины" зависит от возраста и места проживания ребенка. Так, в целом по России дороже всего она обойдется родителям новорожденных девочек (в 28,9 тысяч рублей) и новорожденных мальчиков (в 28,8 тысяч). Стоимость "корзины" для дошкольников чуть ниже - 25,1 тысячи (девочки) и 25 тысяч (мальчики). Еще экономичнее экипировка детей школьного возраста (17 тысяч для девочек и 16,9 тысячи для мальчиков).
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В привязке к городам максимальная стоимость "корзины" для младенцев зафиксирована в Москве (в среднем 38,5 тысяч рублей), Краснодаре (33,2 тысяч) и Ростове-на-Дону (33 тысячи), а минимальная - в Омске (20,4 тысяч). Самые дорогие "корзины" для дошкольников также можно собрать в Москве (32,7 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (27,1 тысяч) и Воронеже (26,8 тысяч).

Бюджетные "дошкольные" варианты доступны в Омске (18,1 тысяч) и Саратове (17,3 тысяч). В разрезе городов с самыми дорогими "корзинами" для школьников лидируют Москва (22,3 тысяч), Ростов-на-Дону (18,2 тысяч) и Екатеринбург (18 тысяч), а замыкают рейтинг Саратов (12,2 тысяч) и Ульяновск (11,7 тысяч).

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