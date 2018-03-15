Еврокомиссия предложила изменить правила выдачи виз

Европейская комиссия предлагает реформировать общую визовую политику ЕС с учетом новых технологических возможностей и возникших в последние годы проблем с безопасностью. Согласно замыслу, эти изменения должны облегчить получение законопослушными путешественниками виз и повлиять на потоки нелегальной миграции. Как заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, "каждый год миллионы туристов посещают ЕС, с предлагаемыми сегодня реформами им станет легче и быстрее получить визу, стандарты безопасности будут улучшены, чтобы выявлять и останавливать тех, кто нарушает закон".

Согласно предлагаемым поправкам к Визовому кодексу, срок рассмотрения заявлений сократится с 15 до 10 дней. Документы можно будет подавать за полгода до поездки, а не за три месяца, как сейчас. Кроме того, в Еврокомиссии планируют сделать процедуру заполнения и подачи анкеты на визу полностью электронной.Часто путешествующим по Европе людям с положительной визовой историей станет проще получить многократную визу, а ее срок действия будет постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет. При этом соблюдение условий въезда и выезда будут тщательно проверяться. Однократные визы туристы смогут получать прямо на границе, однако действительны они будут в течение лишь 7 дней и при посещении только одной страны.Но за эти изменения туристам придется заплатить. Стоимость визового сбора возрастет с 60 до 80 евро, эта сумма оставалась без изменений почти 12 лет. Впрочем, россиян это не коснется. Как передает РИА Новости со ссылкой на исполнительную коллегию ЕС, "увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан".