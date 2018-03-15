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15.03.2018 19:06
Рубрика: Экономика

ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла

Текст: Татьяна Шадрина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещает завести дела в отношении трех аэропортов Московского авиаузла (МАУ) из-за ограничения по допуску такси в эти воздушные гавани. Об этом сегодня журналистам рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

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Пассажиры столичных аэропортов неоднократно жаловались на высокую стоимость поездок в воздушные гавани и обратно. Не все таксомоторные компании имеют возможность попасть на первую линию, а те, у кого есть допуск, завышают цены для пассажиров.

"Мы считаем, что та работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, недостаточна, является профанацией", - сказал Артемьев, комментируя действия администрации аэропортов МАУ (Шереметьево, Внуково и Домодедово) по раннее выданным замечаниям ФАС.

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