ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещает завести дела в отношении трех аэропортов Московского авиаузла (МАУ) из-за ограничения по допуску такси в эти воздушные гавани. Об этом сегодня журналистам рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

Пассажиры столичных аэропортов неоднократно жаловались на высокую стоимость поездок в воздушные гавани и обратно. Не все таксомоторные компании имеют возможность попасть на первую линию, а те, у кого есть допуск, завышают цены для пассажиров.

"Мы считаем, что та работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, недостаточна, является профанацией", - сказал Артемьев, комментируя действия администрации аэропортов МАУ (Шереметьево, Внуково и Домодедово) по раннее выданным замечаниям ФАС.