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15.03.2018 17:13
Рубрика: Экономика

ФНС разъяснила, какие хозяйственные постройки освобождены от налогов

Текст: Елена Березина
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила дачникам, какие хозяйственные постройки на приусадебных участках не облагаются налогом на имущество физлиц.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Несмотря на то, что ответ на этот вопрос четко прописан в статье 406 Налогового кодекса, а еще весной прошлого года минфин выпустил по этому поводу обстоятельное письмо, россияне по-прежнему нередко обращаются в налоговые органы, не понимая, за какую теплицу платить, а какую фискальное бремя миновало.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В преддверии дачного сезона, пока наши сограждане не настроили на своих участках лишнего, ФНС еще раз напомнила о том, за какие хозстроения нужно платить налог, а за какие нет. Речь идет о сооружениях, возведенных на участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Дома, жилые строения и гаражи не являются хозпостройками. К ним относятся сараи, теплицы, уличные туалеты, беседки.

"Если площадь такой постройки не более 50 квадратных метров, то налог с нее не взимается, при условии, что ее собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы.При этом льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны), не используемой в предпринимательской деятельности", - напоминает ФНС.

Муниципалитеты вправе расширить условия применения льготы. Например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на сооружения площадью более 50 метров.

Кстати, с этого года упрощен порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не обязаны, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если такие документы не представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, сам запрашивает необходимые сведения у уполномоченных органов, а затем информирует налогоплательщика о результатах.

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"Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в том числе площадью более 50 квадратных метров, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты", - добавляют в ФНС. Эти сведения налоговые органы получают, например, из Росреестра и от нотариусов при оформлении прав на наследство.

Постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения и т.п.), не являются объектом налогообложения, уточняют в ФНС.

Все остальные хозпостройки площадью свыше 50 квадратных метров облагаются налогом в размере 0,1 процента от налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.

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