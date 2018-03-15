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15.03.2018 07:05
Рубрика: Культура

Фонд автора "Убить пересмешника" подал в суд на создателей спектакля

Представители наследственного фонда писательницы Харпер Ли подали в суд на авторов спектакля по мотивам ее романа "Убить пересмешника". По их словам, работа Аарона Соркина слишком сильно разнится с первоисточником. В частности, это касается образа главного героя Аттикуса Финча.

Фото: AP/ Kim Chandler
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В фонде Ли подчеркивают, что создатели спектакля нарушили свои контрактные обязательства, слишком сильно отклонившись от духа романа, передает ТАСС.

Между тем продюсер готовящегося спектакля Скотт Рудин заявляет, что его театральная компания имеет право менять сюжет книги так, как сочтет нужным. Режиссером постановки станет обладатель премии Tony Бартлетт Шер.

Роман "Убить пересмешника" был издан в 1960 году, Ли получила за него Пулитцеровскую премию.

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