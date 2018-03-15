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15.03.2018 20:10
Рубрика: Происшествия

Сядут поработать

Предложено открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Новый законопроект разрешает открывать филиалы колоний-поселений там, где для заключенных найдется работа. Это могут быть крупные предприятия или большие стройки.

Проект соответствующих поправок в Уголовно-исполнительный кодекс внесла в Госдуму группа сенаторов. По расчетам авторов проекта, в случае принятия закона потенциально можно будет трудоустроить более 6 тысяч заключенных, содержащихся в колониях-поселениях.

Фото: Архив "РГ"
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Дело в том, что сейчас в колониях-поселениях отбывают наказание около 27 тысяч осужденных. По данным разработчиков инициативы, из них трудоустроены 20,5 тысячи сидельцев. Остальные сидят без дела. Часто проблема в том, что поблизости работы больше нет, а какое-нибудь предприятие расположено слишком далеко. Каждый день не наездишься. Закон же разрешит создавать специальные общежития при предприятиях, где могли бы ночевать осужденные.

Предполагается, что будет два типа филиалов. Одни будут работать в режиме колоний-поселений. Другие - в режиме исправительных центров, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам. Режим в исправительном центре мягче, чем в колонии-поселении. Сами же принудительные работы считаются альтернативным наказанием: они не считаются лишением свободы. Тем не менее и дома человек, получивший такое наказание, не остается. Шанс поработать на больших государственных стройках и предприятиях получат либо те, кто сел за нетяжкое преступление на небольшой срок, либо заключенные, которым режим был смягчен.

Филиалы должны открываться в пределах того региона, где находится базовая колония. Конечно, открыть небольшой участок при крупном заводе проще, чем разворачивать там колонию.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Подобная система может быть достаточно гибкой. Она позволит направлять осужденных туда, где есть работа. Началась крупная стройка, где требуется неквалифицированная рабочая сила, появился филиал. Стройка закончилась, заключенные и граждане начальники вернулись в базовую колонию.

Как говорится в пояснительной записке, при подготовке проекта закона использован опыт Республики Коми. Там на одном из хозяйствующих субъектов еще с 2013 года реализуется подобная практика. Для этого был подписан договор об использовании осужденных на одном из предприятий лесопромышленного комплекса в поселке Жешарт Усть-Вымского района.

Комбинат расположен в 50 километрах от колонии-поселения. На нем трудятся около 300 осужденных из колонии. "На территории предприятия за счет комбината было обустроено место для проживания заключенных - общежитие, полностью соответствующее нормам и стандартам, - говорится в пояснительной записке. - Общие ежегодные затраты предприятия на обеспечение труда заключенных составляли порядка 9 млн рублей".

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