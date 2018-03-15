"Яндекс" обрушил цены на "Музыку"

Сервис "Яндекс.Музыка" анонсировал новую подписку на доступ к музыкальным трекам - ее стоимость составляет 99 рублей в месяц. За эти деньги пользователи смогут слушать музыку в высоком качестве, получать персональные рекомендации с новыми треками и пользоваться всеми остальными функциями сервиса.

Удешевленная подписка накладывает ограничения на количество треков, которые пользователь может сохранить в памяти мобильного устройства - их может быть не более 99. В стандартной подписке, которая стоит 169 рублей в месяц, этого ограничения нет.

Самую низкую стоимость музыкальной подписки до сегодняшнего дня предлагал сервис Boom, запущенный соцсетью "ВКонтакте" - 149 рублей. Стоимость доступа к трекам в Google Music составляет 159 рублей в месяц, подписка на Apple Music обходится пользователям в 169 рублей в месяц.