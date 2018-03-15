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15.03.2018 18:19
Рубрика: В мире

Из Восточной Гуты начали массово выходить мирные жители

Текст: Иван Петров
Четверг стал переломным в жизни пригородного района сирийской столицы Восточной Гуты. Оттуда в массовом порядке наконец стали выходить мирные сирийцы по организованному российскими военными гуманитарному коридору. Ранее боевики силой удерживали местное население, используя их в качестве живого щита. Террористы обстреливали всех, кто пытался выскочить из Восточной Гуты, не позволяя им выйти в районы, контролируемые сирийскими властями.

Протестные акции населения Восточной Гуты жестко пресекались - под угрозой смерти им запрещалось покидать данный район. Только в минувший понедельник при разгоне демонстраций в населенном пункте Хаммурия, по данным российских военных, террористами были расстреляны четыре и ранены 10 человек, а в населенном пункте Кафр-Батна были убиты пять и ранены 12 мирных граждан.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Как сообщил журналистам представитель дислоцируемого в Сирии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин, в четверг через гуманитарный коридор каждый час покидали Восточную Гуту примерно по 800 человек.

Всего же, по его словам, с момента начала действия гуманитарной паузы выведено уже более 4 тысяч мирных жителей. "В соответствии с достигнутой договоренностью при содействии Центра примирения осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе - южнее города Дума - по открытому 15 марта гуманитарному коридору. В настоящее время со стороны Хамурии выведено свыше четырех тысяч человек. Выход людей продолжается. К концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек", - рассказал генерал Золотухин.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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В свою очередь начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко заявил в четверг, что Центру удалось организовать непрерывный организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты. Этого, по его словам, удалось добиться благодаря достигнутым на переговорах с лидерами боевиков в Восточной Гуте договоренностей.

Отмечается, что для всех мирных жителей сирийские власти организовали пункты приема, где им оперативно оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется горячее питание и вода.

Кроме того, при содействии российских военных в четверг в город Дума для оказания помощи населению был введен гуманитарный конвой из 25 большегрузных автомобилей. Населению доставлено 137 тонн продовольствия, детского питания и медикаментов.

Напомним, с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте была введена ежедневная гуманитарная пауза (с 9 утра до 14 по местному времени). В четверг это уже была 17-я гумпауза.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Этот район остался по сути единственным приближенным к Дамаску населенным пунктом, подконтрольным террористическим группировкам. Незаконные вооруженные формирования из района Восточная Гута регулярно вели обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска. "В результате огня боевиков только за последний месяц погибли 15 и ранены 133 мирных жителя", - сообщал накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Центр по примирению враждующих сторон в свою очередь продолжает вести переговоры о выводе мирных граждан в ежедневном режиме, рассказали в военном ведомстве.

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