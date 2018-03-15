К апрелю курсы доллар и евро пробьют психологические барьеры

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":

- В середине марта рубль плавно переходит от укрепления к ослаблению. Во второй половине месяца рублевые пары постепенно будут подниматься к верхней границе своих торговых каналов.

Для пары доллар/рубль по-прежнему актуален коридор 55,5-60,5, для пары евро/рубль он составляет 67-71. Это значит, что к концу месяца курс доллара может подняться до отметки 60,5 рубля, а европейская валюта подорожает до уровня 71 рубль.

Одной из причин ослабления рубля будет отсутствие стабильности на рынке нефти, котировки Brent пока не опустились ниже 62 долларов за баррель, но вновь приближаются к этой отметке. Влияние на нефтяной рынок во второй половине марта окажет отчет ОПЕК и МЭА, а также статистика по коммерческим запасам нефти и числу буровых установок в США.

Среди других причин стоит отметить покупки валюты Минфином на внутреннем рынке. До пятого апреля ведомство намерено потратить на приобретение 192,5 миллиарда рублей. Хотя, это на 30 процентов меньше, чем в феврале. Однако в совокупности с другими факторами этот момент будет создавать давление.

В двадцатых числах месяца решение по процентной ставке примут ФРС США и ЦБ РФ. В последнее время падение доллара и рост евро замедлились. Валюта США даже пытается укрепиться. Этому способствует политика Дональда Трампа, которую он начал проводить в интересах американских производителей. Перед заседанием рост американской валюты может усилиться, поскольку рынок ожидает повышения ставки на 0,25 процента - до 1,75.

Наибольшее внимание будет приковано к выступлению нового главы ФРС США и его намерения относительно баланса американского федрезерва. Рост доллара на фоне повышения ставки окажет негативное влияние на валюты развивающихся стран, однако серьезных всплесков мы не ждем.

Следом за ФРС решение по процентной ставке примет ЦБ РФ. С учетом снижения инфляционных рисков, регулятор может понизить ставку еще на 0,5 процента. По итогам февраля уровень инфляции остается рекордно низким и составляет 2,2 процента. Вызвать сомнения в понижении ставки у ЦБ могут действия президента США, который похоже объявил торговую войну ЕС и КНР. Подобные действия могут спровоцировать нестабильность в глобальной экономике.

Среди факторов, которые поддержат рубль в конце месяца, можно отметить налоговый период. Спрос на рубль увеличится, это позволит рублевым парам не выйти за пределы вышеуказанных коридоров.