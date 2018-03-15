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15.03.2018 06:01
Рубрика: Экономика

К апрелю курсы доллар и евро пробьют психологические барьеры

Текст: Георгий Панин
Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":

- В середине марта рубль плавно переходит от укрепления к ослаблению. Во второй половине месяца рублевые пары постепенно будут подниматься к верхней границе своих торговых каналов.

Для пары доллар/рубль по-прежнему актуален коридор 55,5-60,5, для пары евро/рубль он составляет 67-71. Это значит, что к концу месяца курс доллара может подняться до отметки 60,5 рубля, а европейская валюта подорожает до уровня 71 рубль.

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Одной из причин ослабления рубля будет отсутствие стабильности на рынке нефти, котировки Brent пока не опустились ниже 62 долларов за баррель, но вновь приближаются к этой отметке. Влияние на нефтяной рынок во второй половине марта окажет отчет ОПЕК и МЭА, а также статистика по коммерческим запасам нефти и числу буровых установок в США.

Среди других причин стоит отметить покупки валюты Минфином на внутреннем рынке. До пятого апреля ведомство намерено потратить на приобретение 192,5 миллиарда рублей. Хотя, это на 30 процентов меньше, чем в феврале. Однако в совокупности с другими факторами этот момент будет создавать давление.

Как рубль отреагировал на заявления Терезы Мэй

В двадцатых числах месяца решение по процентной ставке примут ФРС США и ЦБ РФ. В последнее время падение доллара и рост евро замедлились. Валюта США даже пытается укрепиться. Этому способствует политика Дональда Трампа, которую он начал проводить в интересах американских производителей. Перед заседанием рост американской валюты может усилиться, поскольку рынок ожидает повышения ставки на 0,25 процента -  до 1,75.

Наибольшее внимание будет приковано к выступлению нового главы ФРС США и его намерения относительно баланса американского федрезерва. Рост доллара на фоне повышения ставки окажет негативное влияние на валюты развивающихся стран, однако серьезных всплесков мы не ждем.

Фото: depositphotos.com
Эксперт: Рынок не ждет серьезных колебаний курса рубля

Следом за ФРС решение по процентной ставке примет ЦБ РФ. С учетом снижения инфляционных рисков, регулятор может понизить ставку еще на 0,5 процента. По итогам февраля уровень инфляции остается рекордно низким и составляет 2,2 процента. Вызвать сомнения в понижении ставки у ЦБ могут действия президента США, который похоже объявил торговую войну ЕС и КНР. Подобные действия могут спровоцировать нестабильность в глобальной экономике.

Среди факторов, которые поддержат рубль в конце месяца, можно отметить налоговый период. Спрос на рубль увеличится, это позволит рублевым парам не выйти за пределы вышеуказанных коридоров.

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