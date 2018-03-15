Как в Беларуси научились зарабатывать на черной икре

Именно эти края напоминают специалистам рыбного хозяйства российскую Волгу и Каспий, где, по их словам, "осетров немерено". А всего в РБ производством этого традиционного "царского лакомства" сегодня занимаются девять хозяйств. И хотя для оставшихся семи предприятий белорыбица - продукт добавочный, а потому не столь высокого качества, развитию икорного бизнеса в значительной степени способствуют и эти хозяйства.

Белорусские специалисты доказали, что деликатес, который издавна принято считать одним из самых русских брендов, стал в нынешнем веке продуктом интернациональным. Экспортерами признаны не только Россия и Иран, но и Китай, Саудовская Аравия, Израиль.

С недавних пор в этот топ-лист рыбного лакомства добавлена и Беларусь. Согласно статистике, только в прошлом году республика предложила на внешний рынок около тонны "черного золота". Себестоимость икры пока, честно говоря, не сопоставима с бюджетом рядовых граждан республики, утверждает местная пресса. Поэтому ее в основном отправляют на экспорт.

Охотники на бутерброд с икоркой не перевелись и в странах СНГ: Казахстане, Армении, Азербайджане. Спрос на белорусскую икру есть в Италии, Люксембурге и даже у жителей острова Маврикия. Но основное направление экспорта по-прежнему - Россия.

Рецепт, благодаря которому в Беларуси научились зарабатывать на черной икре, можно сформулировать как в известной поговорке: "Нет худа без добра". Дело в том, что до 90 процентов улова осетровых приходилось на Каспийское море, ловили их и на Волге. Но браконьеры бесконтрольно опустошали рыбные угодья, в результате сделав эту рыбу практически "золотой".

Нелегальным дельцам, конечно, кислород перекрыли, но продукт от этого не перестал быть востребованным. И тогда предприимчивые эксперты предложили "плыть по течению мировых тенденций". Другими словами, создавать аквакультурные комплексы: искусственные "нерестилища", для которых неважны географические реалии и прямой доступ к ограниченному природному ресурсу.

Разводить осетров в родных водоемах начали еще семь лет назад. Обучили рыбоводов и технологов на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Опыт перенимали и у зарубежных экспертов, а мальков закупали, в том числе, и в России.

Имеет ли икорный бизнес устойчивую перспективу в РБ, если цена деликатеса достигает 1000 долларов за килограмм, задаются вопросом журналисты? За трендом мирового рынка экономисты наблюдают с определенной настороженностью. Особо пристальный их взгляд обращен в сторону Поднебесной. Там уже, по данным заместителя директора Института рыбного хозяйства академии наук Владимира Костоусова, около 1500 осетровых ферм. В России - в три раза меньше.

Как сказано в докладе Всемирного общества сохранения осетровых, к 2020 году Китай может выйти на производство 300-400 тонн черной икры в год. Для сравнения стоит сказать, что примерно столько же три года назад ее производилось во всем мире.

Перепроизводство осетровых, не исключают знатоки, скорее всего, может обвалить рынок и превратит деликатес чуть ли не в рутинный продукт ширпотреба.

Возможно, с оптимизмом задаются вопросом в Минске, и в белорусском Полесье скоро станет традицией есть ложками осетровый деликатес?