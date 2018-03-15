В воскресенье на выборы президента придут и жители деревни Синики Архангельской области - выбирать свое будущее. Из 134 тысяч сел к 2030 году, по прогнозам, в стране останутся около 90 тысяч. Стирание границ между городом и деревеней и вымирание сел ставят вопрос ребром. Кто кого? Надежду дают ученые: победит многоукладность.

Деревня Синики Архангельской области - это сто дворов, 400 жителей и... одна корова.

- Зачем нам коровы? - объясняет местный житель Павел Ватонин. - Купить пакет молока дешевле. То же самое с картошкой-"маркошкой" - в магазине есть.

Так рассуждают многие в Синиках. Хотя там еще пятнадцать лет назад у всех была корова, а помимо огорода во дворе - картофельное поле "на выселках".

- Система ценностей сместилась, - считает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. - Наметилась имитация городской жизни, а вместе с ней потребление "стеклянных бус". Это ведет к росту "городского" уровня потребления при сжатии сельского производства. Люди боятся фермерствовать. Крестьяне не видят в государстве партнера и рассматривают его только как ресурс.

И это при том, что государственная стратегия - будущее сел на 60 процентов связано с разными формами фермерства, до 30 проц. - с ожидаемой деурбанизацией, которая деревне даст вторую жизнь, и на 9-11 проц. - с исчезновением части деревень.

- Фермеры - драйверы развития сельских территорий. - убежден эксперт Минсельхоза Владимир Свеженец. - Но внутри сел есть и жизнь "вахтой", когда старики доживают в деревне, а их дети работают в городе, приезжая домой как на "дачу". Тут развилка - кого страна поддержит, таким и будет село.

Из трех сел шансы выжить имеют два. И то при условии - если общество потребления придет в село не как турист, а как производитель

Дмитрий Рогозин убежден, что "не надо никого и ничего ломать через колено". С его точки зрения, нужно отказаться от механического подхода, когда группа экспертов "разработала программу и пошла ее внедрять". Альтернатива - партнерские отношения крестьян и государства, которые надо ?выстраивать. По прогнозу ученых, коллективных фермерских хозяйств в силу общинности мышления россиян будет больше, индивидуальных - не более 20 процентов. Один из парадоксов развития индивидуального фермерства заключается в том, что его двигают... горожане.

- Город спасет деревню, - убежден профессор НИУ ВШЭ Никита Покровский. - Точнее, деурбанизация или отток людей из городов в села. Этот процесс пустил корни в кризис 2009 года, "роды", я думаю, будут в 2020-2022 годах. Уже 7 проц. москвичей и 9 проц. екатеринбуржцев летом живут в деревне, зимой в городе. Еще до 4,5 проц. жителей мегаполисов навсегда перебрались в села. Это лишь начало.

По прогнозам НИУ ВШЭ, зона в радиусе 600 километров от Москвы и Санкт-Петербурга, и есть ростки "городских сел" будущего. Около 10-12 проц. бывших горожан уже продвигают частные фермы (сыроварни, животноводы, пасеки), большая часть (до 55 проц.) пока предпочитают "гетто" экопоселений за заборами, остальные - до 35 проц. - группа "дачников" и новых местных.

Эти группы создают союзы сел и городов. Например, союз города Новоржева Псковской области, соседнего села Вехно, дач и Снетогорского монастыря возрождает дворянскую усадьбу, три музея, монастырь, храмы и сельские промыслы (рыбалка, сыро- и пивоварня). Такие кластеры - пример выживания сел за счет туризма и агротуризма.

- Об этих инструментах развития крестьянин из Сиников или не знает, или не верит в них, - считает директор Агентства продвижения инноваций Игорь Прудников. - Нет промежуточного звена, которое могло бы стать проводником. Им должно стать экспертное сообщество, готовое прийти в деревню.

Эту формулу диалога с деревней вывел ученый Вячеслав Глазычев. По Глазычеву, в будущем из трех сел шансы выжить имеют два. И то при условии, если общество потребления придет в село не как турист, скупающий за "стеклянные бусы" землю, а как производитель.