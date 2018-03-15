Новости

В США Украину назвали "декларативно прозападной" 20:46
В Петербурге дым от пожара на складах заволок магистраль 20:39
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл 20:24
В Пулково появится бесплатная парковка 20:12
В США прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие 19:33
Рябков не стал предлагать Шеннону дату консультаций после новых санкций 19:31
СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет 19:31
ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла 19:06
Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице 18:47
В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда 18:42
Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск 18:26
Премьер-министр Словакии подал в отставку 18:25
В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом 18:22
Путин пошутил про нефтянку 18:20
Белорусские ученые разрабатывают проект, который сохранит жизнь шахтерам 18:15
Под Калугой на чемпионате по плаванию погиб юный спортсмен 18:07
Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС 18:05
Лукашенко подтвердил возможность внесения изменений в Конституцию 17:50
В Петербурге скончался живописец Александр Кравчук 17:50
Россельхознадзор ограничил ввоз египетского картофеля из-за гнили 17:48
Косачев допустил, что Запад готовит почву для применения силы против РФ 17:47
Вашингтон расширил список санкций в отношении РФ 17:42
Под Астраханью зенитные системы "Тор-М2" сбили 10 крылатых ракет 17:42
В московских судах 82 процесса проведены в режиме онлайн-трансляций 17:41
Моряки ЧФ досрочно проголосовали на выборах президента РФ 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 20:51
Рубрика: Общество

Ни к селу, ни к городу

Куда придет деревня нового века
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
В воскресенье на выборы президента придут и жители деревни Синики Архангельской области - выбирать свое будущее. Из 134 тысяч сел к 2030 году, по прогнозам, в стране останутся около 90 тысяч. Стирание границ между городом и деревеней и вымирание сел ставят вопрос ребром. Кто кого? Надежду дают ученые: победит многоукладность.

Деревня Синики Архангельской области - это сто дворов, 400 жителей и... одна корова.

- Зачем нам коровы? - объясняет местный житель Павел Ватонин. - Купить пакет молока дешевле. То же самое с картошкой-"маркошкой" - в магазине есть.

Фото: Depositphotos.com
В России около тысячи деревень отказались от алкоголя

Так рассуждают многие в Синиках. Хотя там еще пятнадцать лет назад у всех была корова, а помимо огорода во дворе - картофельное поле "на выселках".

- Система ценностей сместилась, - считает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. - Наметилась имитация городской жизни, а вместе с ней потребление "стеклянных бус". Это ведет к росту "городского" уровня потребления при сжатии сельского производства. Люди боятся фермерствовать. Крестьяне не видят в государстве партнера и рассматривают его только как ресурс.

И это при том, что государственная стратегия - будущее сел на 60 процентов связано с разными формами фермерства, до 30 проц. - с ожидаемой деурбанизацией, которая деревне даст вторую жизнь, и на 9-11 проц. - с исчезновением части деревень.

- Фермеры - драйверы развития сельских территорий. - убежден эксперт Минсельхоза Владимир Свеженец. - Но внутри сел есть и жизнь "вахтой", когда старики доживают в деревне, а их дети работают в городе, приезжая домой как на "дачу". Тут развилка - кого страна поддержит, таким и будет село.

Из трех сел шансы выжить имеют два. И то при условии - если общество потребления придет в село не как турист, а как производитель

Дмитрий Рогозин убежден, что "не надо никого и ничего ломать через колено". С его точки зрения, нужно отказаться от механического подхода, когда группа экспертов "разработала программу и пошла ее внедрять". Альтернатива - партнерские отношения крестьян и государства, которые надо ?выстраивать. По прогнозу ученых, коллективных фермерских хозяйств в силу общинности мышления россиян будет больше, индивидуальных - не более 20 процентов. Один из парадоксов развития индивидуального фермерства заключается в том, что его двигают... горожане.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
Почему деревни в швейцарских Альпах становятся "бесперспективными"

- Город спасет деревню, - убежден профессор НИУ ВШЭ Никита Покровский. - Точнее, деурбанизация или отток людей из городов в села. Этот процесс пустил корни в кризис 2009 года, "роды", я думаю, будут в 2020-2022 годах. Уже 7 проц. москвичей и 9 проц. екатеринбуржцев летом живут в деревне, зимой в городе. Еще до 4,5 проц. жителей мегаполисов навсегда перебрались в села. Это лишь начало.

По прогнозам НИУ ВШЭ, зона в радиусе 600 километров от Москвы и Санкт-Петербурга, и есть ростки "городских сел" будущего. Около 10-12 проц. бывших горожан уже продвигают частные фермы (сыроварни, животноводы, пасеки), большая часть (до 55 проц.) пока предпочитают "гетто" экопоселений за заборами, остальные - до 35 проц. - группа "дачников" и новых местных.

Эти группы создают союзы сел и городов. Например, союз города Новоржева Псковской области, соседнего села Вехно, дач и Снетогорского монастыря возрождает дворянскую усадьбу, три музея, монастырь, храмы и сельские промыслы (рыбалка, сыро- и пивоварня). Такие кластеры - пример выживания сел за счет туризма и агротуризма.

- Об этих инструментах развития крестьянин из Сиников или не знает, или не верит в них, - считает директор Агентства продвижения инноваций Игорь Прудников. - Нет промежуточного звена, которое могло бы стать проводником. Им должно стать экспертное сообщество, готовое прийти в деревню.

Эту формулу диалога с деревней вывел ученый Вячеслав Глазычев. По Глазычеву, в будущем из трех сел шансы выжить имеют два. И то при условии, если общество потребления придет в село не как турист, скупающий за "стеклянные бусы" землю, а как производитель.

Главное сегодня

Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС
Захарова ответила на хамское высказывание министра обороны Британии
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко