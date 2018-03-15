Камбербэтч и Редмэйн поделились воспоминаниями о Стивене Хокинге

Британские актеры Бенедикт Камбербэтч и Эдди Рэдмейн с разницей в десять лет воплотившие на экране великого ученого Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта 2018 года на 77-м году жизни, выразили свои соболезнования в связи с уходом из жизни своего соотечественника и вдохновителя одних из самых сложных ролей в их профессиональной карьере.

Слова Бенедикта Камбербэтча приводит в своей статье американское издание The Hollywood Reporter. Актер поведал о печали, охватившей его, когда он узнал о прискорбном известии. Он выражает свою любовь и соболезнования семье Стивена Хокинга и его коллегам.

По его словам, ему очень повезло - этого великого человека он знал лично. Глубина Стивена Хокинга раскрывалась не только в его работе, но и в том, как он умел ее преподнести остальным, как в прямом взаимодействии с ними, так и в своих книгах. Он был одним из тех, кто создал жанр популярной науки в литературе. Раскрыть всю сложность устройства Вселенной для тех, кто не являлся специалистами в данной сфере знаний, было поистине героическим подвигом. Но этот поступок был еще и актом величайшего мужества, принимая во внимание то, что совершен он был человеком, запертым в своем теле с возраста двадцати одного года, когда ему был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз" (БАС).

Его вклад в поддержку науки, искусства, образования, Национальной службы здравоохранения Великобритании, а также благотворительных организаций, как, например, Фонд по борьбе с заболеванием двигательных нейронов (the MND foundation), останется с современниками и потомками. Как и его замечательное чувство юмора. Камбербэтч отметил, что ему будет недоставать встреч с ученым за бокалом "Маргариты".

И, конечно, он почтит его память поднятием тоста, а взгляд его будет устремлен к звездам, чтобы вспомнить о жизни выдающегося человека и о том, как он сделал эти звезды видимыми для всех остальных.

"Он был и остается настоящим вдохновением для меня и для миллионов людей по всему миру, спасибо вам", - таковы были заключительные слова Камбербэтча.

Добавим, что актер, как и многие его коллеги, принял участие в Ice Bucket Challenge для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам лиц, страдающих группой дегенеративных заболеваний, известных как болезни двигательных нейронов.

Эдди Редмэйн в своем заявлении отметил, что мир потерял прекраснейший ум, потрясающего из ученых и самого веселого человека из тех, с кем он имел удовольствие быть знакомым. Он также выразил слова поддержки его замечательной семье.