Фильмы о Стивене Хокинге: человеческая и научная Вселенная

Утром 14 марта 2018 года не стало Стивена Хокинга, одного из величайших физиков-теоретиков и непревзойденных популяризаторов этой чарующей и увлекательной, но крайне сложной в понимании науки. Умер ученый, продолжавший до самых последних дней заниматься своими обширными исследованиями, в возрасте 76 лет.

Феноменальность всего, что связано с ним, не уставало удивлять - каждый раз, когда в новостях появлялось его имя в связи с тем или иным заявлением, посвященным черным дырам, тайне возникновения Вселенной или будущему искусственного интеллекта и перспективам жизни на Земле, многих брала оторопь. И речь шла не только о сути этих информационных сообщений, но и о молчаливом и одновременно таком красноречивом напоминании о том, что на наших глазах открывает, творит, мечтает, опровергает свои и чужие суждения человек, в прямом смысле вышедший за пределы привычных человеческих измерений, чья сила духа и мужество оказались сильнее неумолимо прогрессировавшей болезни, отнявшей у него возможность двигаться и говорить.

Несмотря на свое частое появление в различного рода кинематографических и телевизионных проектах, доступность книг широкому читателю в переводе на большое количество языков, он продолжал оставаться загадкой. Его ответы на прозаические, казалось бы, вопросы, очень часто поражали своей оригинальностью и непредсказуемостью. Они были очень образными и чрезвычайно емкими - так как он не мог себе позволить пустословия. И, судя по всему, прежде всего в силу внутренних, а не внешних причин.

В двухтысячные о нем было снято два очень разных, но в равной степени примечательных художественных произведения. Первым из них стала теледрама BBC 2004 года выпуска под лаконичным названием "Хокинг" (Hawking), где в роли совсем еще молодого ученого, в те годы - студента Кембриджа, снялся тогда не особо известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Режиссер Филип Мартин сумел воссоздать на экране пронзительную историю, в которой сошлось воедино самое прекрасное и самое ужасное. Научные озарения юноши, эйфория от бескрайности просторов, в которые может проникнуть мысль, разбиваются о страшный диагноз, звучащий как смертный приговор с отсрочкой исполнения в несколько лет - а их отчаянно не достаточно даже для схематического изложения его теории на бумаге.

Зритель с болью в сердце наблюдает за страданиями главного героя, удивляется тому, как ужас и отчаяние ценой нечеловеческих усилий отодвигаются им на второй план, так как у него есть конкретная цель, есть то, за что можно и нужно биться до конца, особенно в той ситуации, когда иного выбора просто не остается. Развивающаяся на фоне академической жизни романтическая линия отношений Стивена с Джейн, ставшей на многие годы его верной спутницей и матерью трех детей, удивительным образом насыщает повествование, заканчивая его на светлой ноте.

В 2014 году на экраны вышел еще один фильм, рассказывающий об удивительной жизни Стивена Хокинга. Во "Вселенной Стивена Хокинга" (The Theory of Everything) с Эдди Редмэйном в главной роли режиссер Джеймс Марш решил сконцентрироваться на более камерной стороне жизни физика, скрытой от посторонних глаз. На первый план выходит то, что осталось за пределами предыдущего фильма - прогрессирование болезни, изменение динамики отношений между супругами в силу ухудшающегося состояния здоровья Стивена, воспаление легких, потребовавшее проведения трахеостомии - она спасла жизнь, но навсегда лишила его возможности говорить, донельзя сузив доступные способы коммуникации.

Достоверное воплощение личности Стивена Хокинга на экране потребовало от Эдди Редмэйна не только актерского мастерства, но и физической выносливости - и его усилия были вознаграждены: фильм удостоился множества премий, а сам исполнитель получил в 2015 году "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", косвенно напомнив о том событии, которое было оценено Американской киноакадемией столь же выско за 25 лет до этого - когда Дэниел Дэй-Льюис стал лауреатом "Оскара" за создание образа ирландского художника с ДЦП Кристи Брауна в удивительной картине Джима Шеридана "Моя левая нога" (My Left Foot).