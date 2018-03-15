Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, впервые выступая в качестве кандидата в премьеры страны от правоцентристов, официально подтвердил намерение бороться за отмену антироссийских санкций, а также подчеркнул заинтересованность Италии в развитии отношений с Россией.

"Я считаю санкции Евросоюза безумием. Если я возглавлю правительство, то буду в Брюсселе бороться за отмену санкций", - подчеркнул лидер "лигистов" во время встречи с иностранными журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

Маттео Сальвини также подчеркнул, что он не принадлежит к тем политикам, которые меняют мнение в зависимости от ситуации. Для него Россия по-прежнему остается страной, с которой Италия должна строить плодотворные двусторонние отношения.

"Полагаю контрпродуктивным ругаться с нашим соседом. Поддерживать хорошие отношения с Россией в интересах Италии, а также в интересах Евросоюза при посредничестве Италии возобновление отношений с Россией. Жду не дождусь, когда мы снова будем дружить с Россией", - отметил Сальвини, напомнив, что в культурном, геополитическом, историческом и географическом смысле Россия имеет много точек пересечения с Европой.