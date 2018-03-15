Катар потратит на закупку военных вертолетов еще 4 млрд долларов

Катар закупит у Италии 28 военных вертолетов NH90 на сумму в 4 миллиарда долларов. Соответствующий договор был подписан представителями двух стран на международной военно-морской выставке DIMDEX. Также катарские власти заключили контракт на оборудование вертолетов ракетами дальнего радиуса действия, передает РИА Новости.

"Подписанное соглашение в значительной степени поможет укрепить возможности и мощь военно-воздушного флота Катара", - прокомментировал сделку командующий вертолетными силами ВВС Катара генерал Машут аль-Хажири.

Как ожидается, поставки вертолетов ближневосточной стране начнутся через три года.

С начала дипломатического скандала вокруг Катара в июне 2017 года, когда соседние страны разорвали дипотношения с Дохой, эмират потратил 30 миллиардов долларов на закупку вооружений.