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15.03.2018 19:18

Местами гололед

Количество аварий из-за снега в Москве ниже, чем в других странах
Текст: Петр Громов
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
По данным ГИБДД, количество дорожных происшествий, которые произошли в столице из-за неудовлетворительных дорожных условий и, в частности, скопления на городских магистралях снега или наледи, с начала этого года снизилось на 47 процентов по сравнению с январем-февралем прошлого. Из-за ДТП погибло почти вполовину меньше людей, на 45,7 процента уменьшилось количество раненых. И это при том что погодные условия в эти два месяца отличались крайней суровостью. Только за февраль Москва пережила три сильнейших снегопада.

Аварийность из-за неудовлетворительных дорожных условий, которая учитывается Госавтоинспекцией отдельно, - это один из основных показателей, по которому можно судить об эффективности работы дорожных служб, полагают эксперты. И судя по количеству зимних ДТП, дороги в Москве стали самыми безопасными в стране.

- Доля аварий, которые произошли этой зимой на дорогах столицы из-за снега, гололеда или наката, по отношению к общему числу аварий составила 13-17 процентов. Это крайне низкий показатель, что говорит о своевременности и высоком качестве уборки проезжей части, - поясняет руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. - Согласно данным Финской страховой транспортной компании, доля аварий, произошедших из-за суровых зимних условий, в Финляндии, к примеру, составляет около 33 процентов. В Санкт-Петербурге этот показатель колеблется от 24-40 процентов, а в некоторых других городах России достигает 70-80. Это аварии, которых могло бы не быть, если бы дорожные службы вовремя убирали проезжую часть.

Основным средством дорожной безопасности остаются противогололедные реагенты

Так, в ряде шведских исследований показано, что степень риска попасть в ДТП на полностью или частично покрытом снегом или льдом дорожном покрытии в 4,5 раза выше, чем на чистом. Поэтому дороги с интенсивным движением во всех северных городах убирают до "черного" асфальта. И основным средством для этого в мире остаются противогололедные реагенты. В Швеции, например, одна только государственная дорожная администрация, не считая муниципалитетов, использует до 300 тысяч тонн разных видов солей. Во Франции потребление химических антигололедных средств достигает двух миллионов тонн в год.

На недавнем Международном конгрессе зимних дорог, прошедшем в Гданьске, тема использования реагентов поднималась неоднократно. Мировые эксперты признали, что без использования солей достигнуть безопасности на дорогах невозможно. Однако необходимо уменьшать потребление хлорида натрия и переходить на материалы с меньшим отрицательным воздействием на окружающую среду, например биоразлагаемые соли.

Было отмечено, что применяемые в столице реагенты, часть из которых производится в Москве и на Уральском заводе противогололедных материалов, являются наиболее передовыми. Подобными составами за рубежом обрабатывают, как правило, особо важные объекты: военные и гражданские аэропорты, дороги, проходящие через природные зоны. Столица же России использует их для эффективного содержания всей сети улиц и снижения экологической нагрузки. Благодаря этому за несколько лет снизилась не только аварийность зимой, но и засоленность почв летом. Специалисты дорожной отрасли отмечают, что, благодаря мэрии, Москва стала лидером по скорости и качеству зимней уборки среди северных городов мира.

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