Косачев рассказал о возможной связи дела Скрипаля с распадом СССР

Советские военные арсеналы могли с распадом СССР оказаться в бывших союзных республиках и уже оттуда уйти куда угодно, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я посоветовал бы западным политикам теперь всерьез оценить слова о распаде СССР как о крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века", - написал политик в Facebook, комментируя заявление Великобритании, Германии, Франции и США по "делу Скрипаля". "Ибо с уходом национальных республик могли "уйти" и арсеналы оружия массового поражения, которое, при этом, не уничтожалось так же тщательно, как в России, и сегодня вполне может "всплыть" в неожиданных местах", - считает он.

Такое положение вещей "крайне удобно, ибо виновный во всех бывших и будущих инцидентах уже "назначен", добавил Косачев.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.