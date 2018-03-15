КС РФ разъяснил ситуацию с переплатой пенсии по инвалидности

Конституционный суд РФ запретил государственным органам требовать с инвалидов уже выплаченную им пенсию, если при начислении была установлена ошибка, и в этой ошибке нет вины самого получателя выплаты. Соответствующее постановление "Российская газета" публикует сегодня.

Защиты своего конституционного права на социальную помощь от государства попросила инвалид второй группы Надежда Горностаева из Вологды. Все необходимые документы она оформила в 2010 году в городском Бюро медико-социальной экспертизы. Однако позднее у правоохранительных органов возникли подозрения, что эксперты документы фальсифицируют. А проведенная проверка показала, что Горностаева и еще один инвалид не были направлены на повторное освидетельствование. На основании нарушения порядка прохождения экспертизы инвалидность была снята, а все выплаченные Надежде Николаевне деньги суд постановил вернуть в казну государства. Для вологодской пенсионерки немыслимые деньги - 460 тысяч рублей, при этом процедурные нарушения позднее были устранены, и сейчас Надежда Горностаева снова получает пенсию по инвалидности.

- Суд необоснованно и бездоказательно признал меня лицом, по вине которого произошел перерасход на выплату пенсий, но не указал, в чем заключается моя вина в этом, - указала Надежда Горностаева в своей жалобе.

По мнению заявительницы, на ее ситуацию повлияла неопределенность законодательства, которое в настоящее время никак не регламентирует проведение повторных медико-социальных экспертиз. А это позволяет "обходить конституционные гарантии прав инвалидов" и нарушает статью 39 Конституции РФ, которая гарантирует каждому "социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом".

Изучив обстоятельства дела, судьи КС посчитали, что сами по себе нормативные акты, примененные в деле Надежды Горностаевой, не противоречат Конституции РФ, поскольку положения Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", а также статей 1102 и 1109 ГК РФ не могут служить основанием для взыскания с гражданина ранее выплаченной ему пенсии, в случае если соответствующая справка об установлении инвалидности "признана недействительной вследствие наличия лишь формальных (процедурных) нарушений". Другими словами, суд запретил перекладывать на граждан вину за ошибки чиновников.

Получение пенсии, назначенной с нарушениями, не может рассматриваться как необоснованное обогащение

- Получение пенсии по инвалидности, назначенной с процедурными нарушениями, допущенными не по вине пенсионера, не может рассматриваться как необоснованное обогащение инвалида, а выплаченная ему сумма не может быть обратно истребована Пенсионным фондом России, - пояснил специально для "РГ" судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь. - КС РФ, таким образом, исходит из недопустимости сугубо формального подхода к оценке ситуаций, связанных с назначением пенсий по инвалидности, ориентирует правоприменительные органы на выяснение всех значимых обстоятельств, касающихся не только действий заявителя, но и характера допущенных чиновниками упущений и возможных нарушений.

Дело Надежды Горностаевой подлежит пересмотру.