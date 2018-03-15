Кузьмина возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону

Словацкая биатлонистка российского происхождения, сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина возглавила общий зачет Кубка мира. Она стала лучшей в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Анастасия преодолела дистанцию за 21 минуту 31,8 секунды. На двух огневых рубежах она допустила один промах.

Второй финишировала белорусская спортсменка Дарья Домрачева. Третьей стала биатлонистка из Украины Юлия Джима.

В топ-10 вошли две россиянки. Екатерина Юрлова-Перхт показала седьмой результат, а Ульяна Кайшева заняла восьмое место.

После этой гонки на счету Анастасии Кузьминой стало 673 очка в общем зачете. Второе место, набрав 667 баллов, занимает Кайса Мякяряйнен из Финляндии, а замыкает тройку Дарья Домрачева с суммарным результатом в 587 баллов.

Сегодня также состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Россию в ней представят Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Антон Бабиков, Владимир Цветков, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев.