Новости

Роскомнадзор в 2018 году заблокировал около 150 порносайтов 16:29
Путин обсудил на Совбезе деструктивную позицию Великобритании 16:20
В Уфе судебные приставы выселили из квартиры кошек 16:20
Эксперт: Новая разметка на дороге повысит собираемость штрафов 16:17
Столтенберг: НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией 16:10
"Он был прекрасен в 20, в 30 и до самого конца". Актеры о Табакове (видео) 16:10
Фото и видео: Москва простилась с Олегом Табаковым 16:09
Никита Михалков прокомментировал свое состояние после удара головой 16:04
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков 16:01
Вышел русский трейлер "Во власти стихии" Бальтасара Кормакура 15:50
Водителей предложили наказывать за нахождение на дороге без жилета 15:47
Москвичи выберут название проекта по активному долголетию 15:46
Уралец отсудил у застройщика деньги за опасную квартиру 15:43
Захарова ответила на хамское высказывание министра обороны Британии 15:42
СК начал проверку отравления таблетками в школе Петербурга 15:41
В Нижнем Новгороде Никите Михалкову понадобилась помощь врачей 15:39
В МЖД прокомментировали остановку МЦК из-за сугробов на путях 15:30
Вышел трейлер невероятно пошлой комедии "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!" 15:26
Российский ученый рассказал, как сон влияет на длительность жизни 15:20
Лавров надеется, что прояснить инцидент в Солсбери сможет сам Скрипаль 15:15
Появился фанатский трейлер нового диснеевского Питера Пэна 15:11
Путин подарил щенка ярославскому школьнику 15:10
В Верховную Раду поступило представление об аресте Надежды Савченко 15:02
В петербургской школе 17 детей отравились таблетками 14:53
Россия начнет серийное производство боевых роботов 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 15:15
Рубрика: Власть

Лавров надеется, что прояснить инцидент в Солсбери сможет сам Скрипаль

Министр иностранных дел Сергей Лавров надеется на то, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сами смогут прояснить инцидент в Солсбери. Об этом он сказал в ответ на вопрос вьетнамских и японских СМИ, сообщает официальный сайт МИД РФ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: Последние действия Лондона выходят за рамки приличий

- Вот такой факт - С. Скрипаль жив и дочь его жива. Наверное, если, я надеюсь, их вылечат, они тоже смогут пролить какой-то свет на все происшедшее, - заявил Сергей Лавров, отметив, что никто не хочет этого дожидаться.

- Все уже решено и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут, они все знают, а нам остается сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать. Это буквальный перевод с английского того, что они говорят, - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника и приняла решение выслать из страны дипломатов.

Главное сегодня

Захарова ответила на хамское высказывание министра обороны Британии
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
Путин рассказал о жизни в "бандитском Петербурге" в 90-е
На российских дорогах появится синяя разметка
Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта