Лавров надеется, что прояснить инцидент в Солсбери сможет сам Скрипаль

Министр иностранных дел Сергей Лавров надеется на то, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сами смогут прояснить инцидент в Солсбери. Об этом он сказал в ответ на вопрос вьетнамских и японских СМИ, сообщает официальный сайт МИД РФ.

- Вот такой факт - С. Скрипаль жив и дочь его жива. Наверное, если, я надеюсь, их вылечат, они тоже смогут пролить какой-то свет на все происшедшее, - заявил Сергей Лавров, отметив, что никто не хочет этого дожидаться.

- Все уже решено и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут, они все знают, а нам остается сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать. Это буквальный перевод с английского того, что они говорят, - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника и приняла решение выслать из страны дипломатов.