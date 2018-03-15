Лавров: Последние действия Лондона выходят за рамки приличий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительными последние действия правительства Великобритании в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его мнению, они выходят за рамки приличий. Об этом глава МИД заявил, выступая на форуме "Россия страна возможностей".

"Готовы вернуться к партнерству с Евросоюзом, когда у наших европейских соседей пропадет интерес следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции, провокации. И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий, - отметил Лавров. - Мы спокойно отвечаем на все эти происки тем, что мы хотим говорить со всеми и обсуждать любые проблемы... Но делать это уважительно, без нагнетания истерии".

По словам министра, Россия считает хамскими, бездоказательными и голословными обвинения Великобритании. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, культурно и аргументированно ответив на них, предложил принять документ о том, что необходимо провести расследование на основе Конвенции о запрещении химического оружия. Однако представитель Великобритании заблокировал это предложение, проинформировал Лавров. "Поэтому сами судите, что в этой истории движет англичанами и безоговорочно поддержавших их американцами", - отметил он.

"Насчет того, какие мотивы были у наших британских коллег, я не берусь судить. Думаю, что мотивы, в любом случае, были нечистоплотные", - полагает российский министр. В обратном случае, по его мнению, британцы бы о них "рассказали и предъявили бы ответы на те вопросы, которые мы задаем, и запустили бы те процедуры, которые предусмотрены Конвенцией о запрещении химического оружия".

"Мне кажется, очевидно, эта история отражает прежде всего безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС", - заявил министр.

Что касается ответа России на принятые Лондоном в отношении Москвы меры, то он, по словам Лаврова, последует "очень скоро". "Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег", - добавил глава МИД.

"В отличие от них, когда они хватаются за микрофон, чтобы объявить, что во всем виновата Россия, что мы отравили господина Скрипаля и его дочь, что вообще производим какое-то химическое оружие в нарушении своих обязательств, мы публично стараемся подобного рода вопросы, когда у нас возникают сомнения или подозрения, не задавать, пока мы напрямую с конкретными людьми не поговорим. Это, по-моему, вежливо, так поступают джентльмены. Но их становится все меньше и меньше, как вы понимаете", - заявил Лавров.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника и приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата.