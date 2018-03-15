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15.03.2018 23:10
Рубрика: Спорт

Тяжелый "Атлетико"

"Локомотив" крупно проиграл мадридскому клубу и завершил выступление в еврокубках
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7518 (55)
В четверг вечером московский "Локомотив" провел матч 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико".

Первые встречи на этой стадии турнира проиграли все три наших представителя. Но если "Зенит" и ЦСКА уступили оппонентам с минимальным счетом и имели довольно веские основания хотя бы надеяться исправить ситуацию, то "Локо" после поездки в Мадрид мог рассчитывать разве что на чудо. На новеньком домашнем стадионе "Атлетико" "Ванда Метрополитано", который весной 2019-го примет финал Лиги чемпионов, команда Юрия Семина проиграла 0:3. С учетом имени соперника такой результат был равносилен приговору, поскольку "матрасники" славятся прежде всего железобетонной обороной. Даже "Реалу" и "Барселоне" парни Диего Симеоне не позволяют забивать три мяча за матч - что уж тут говорить о более скромных оппонентах.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Жизнь "Локомотиву" могли облегчить сами испанцы, если бы они заранее посчитали задачу решенной и прибыли в Москву резервным составом. Но Симеоне, на удивление многих, использовал минимальную ротацию. Дома остались нападающие Диего Коста и Кевин Гамейро, но тому были прозаичные причины - травмы. Также не ждали появления на поле в Черкизово основного вратаря "матрасников" Яна Облака. Словенец тоже только восстановился после травмы. В остальном же состав гостей оказался самый что ни на есть боевой. То есть ни о каком снисхождении со стороны главного фаворита этой Лиги Европы не могло быть и речи.

Московский климат для испанцев стал, конечно, отдельным испытанием. "Будет особенная атмосфера, учитывая погоду и снег", - рассуждал накануне главный тренер гостей Диего Симеоне. Красную разметку и аналогичной расцветки мяч игроки "Атлетико" тоже, надо думать, видят нечасто. Но приспособиться к этим условиям, как и к газону в Черкизово, они смогли достаточно быстро. Уже на 16-й минуте Анхель Корреа открыл счет, после чего все разговоры о перспективах "Локомотива" прекратились окончательно - теперь москвичам нужно было забивать пять мячей.

"Железнодорожники", с учетом того, что терять им было уже нечего, ввязались в авантюру под названием "открытый футбол". В случае с "Атлетико" это, как правило, заканчивается плачевно. И игра в Москве исключением не стала. Хотя поначалу казалось, что "Локомотив", по крайней мере в отдельно взятом матче, сможет добиться неплохого результата. Уже на 20-й минуте Рыбусь красивым дальним ударом сравнял счет, и к перерыву на табло красовались вполне достойные цифры 1:1.

Фото: AFP/Gianluigi Buffon
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Но не успел начаться второй тайм, как Сауль переиграл вратаря Коченкова и вывел "Атлетико" вперед. Дальше - больше. На исходе часа игры в бой был брошен главный бомбардир мадридцев Антуан Гризман. Кстати, он получил вызов в сборную Франции, и 27 марта наверняка снова сыграет в России, но уже в Санкт-Петербурге. Гризман тут же показал, что сейчас он находится в великолепной форме - остановить его в штрафной защитники "Локо" без нарушения правил не смогли. Пенальти на 65-й минуте четко исполнил другой звездный форвард гостей Фернандо Торрес. Он же еще через пять минут сделал счет крупным - 4:1.

Точку в матче поставили гости, и сделали это красиво. Корреа эффектным финтом одновременно укротил верховой мяч и убрал защитника, мягко отпасовал Гризману, и француз ударом в дальний угол поразил цель - 5:1. "Атлетико" подтвердил очевидное - на сегодня он попросту сильнее "Локомотива". Правда, общий счет по сумме двух матчей получился совсем уж удручающим - 8:1. Едва ли эти цифры говорят о столь значительной разнице в классе команд. Но они совершенно точно свидетельствуют, что свои голевые моменты испанцы умеют реализовывать куда лучше.

Ну а "железнодорожников", даже несмотря на этот разгром, можно только поблагодарить за достойное в целом выступление в Лиге Европы. Теперь команда Юрия Семина может сконцентрироваться на чемпионате страны, где она как никогда близка к золотым медалям. Которые, помимо прочего, позволят "красно-зеленым" следующей осенью выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. И встретиться с тем же "Атлетико" вновь, чтобы попытаться взять реванш уже на более высоком уровне.

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