Лондон предоставит образцы вещества по делу отравления Скрипаля

Великобритания предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, заявил глава британского Форин-офис Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик утверждал, что британцы располагают "неопровержимыми доказательствами" вины России в инциденте. В отношении Москвы будет принят ряд ограничительных мер, включая высылку дипломатов.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Российская сторона призывает Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.