Новости

В Польше из-за возгласа "Слава Украине!" теперь вызывают полицию 22:20
В деле о нападении собак под Истрой появился новый подозреваемый 22:19
В Москве откроют более 2,5 тысячи летних кафе и веранд 22:10
Лукашевич: Делом об отравлении Лондон отвлекает от проблем с Brexit 22:05
Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже 22:00
В Москве ограбили ювелирный магазин 21:56
Полиция Киева нашла взрывчатку у мужчины, подорвавшего автомобиль 21:50
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки" 21:42
В Майами обрушился мост, есть пострадавшие 21:34
В Петербурге вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил прохожую 21:24
В Подмосковье организуют трансляцию подведения итогов выборов в ТИКах 21:18
Во Франции выдали ордер на арест сестры саудовского наследного принца 20:59
В США Украину назвали "декларативно прозападной" 20:46
В Петербурге дым от пожара на складах окутал магистраль 20:39
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл 20:24
В Пулково появится бесплатная парковка 20:12
В США прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие 19:33
Рябков не стал предлагать Шеннону дату консультаций после новых санкций 19:31
СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет 19:31
ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла 19:06
Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице 18:47
В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда 18:42
Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск 18:26
Премьер-министр Словакии подал в отставку 18:25
В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 22:05
Рубрика: Власть

Лукашевич: Делом об отравлении Лондон отвлекает от проблем с Brexit

Текст: Александр Саможнев

Действия Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля носят "откровенно провокационный" характер, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки"

"Мы выслушали набор безответственных обвинений и домыслов в ставшем сейчас фирменным в Великобритании стиле "highly likely" (весьма вероятно). Действия британской стороны носят откровенно провокационный характер", - цитирует РИА Новости высокопоставленного дипломата.

По словам Лукашевича, уже шестого марта глава британского МИД Борис Джонсон выступил в парламенте с резкими заявлениями в отношении России по делу об отравлении в Солсбери, будто следствие уже закончено.

"Доказательств якобы "российского следа" по-прежнему ноль. Презумпция невиновности вообще забыта Лондоном", - комментирует постпред сложившуюся ситуацию.

Он напомнил, что Россия неоднократно выражала готовность сотрудничать в расследовании дела в рамках установленных международным правом процедур, но Великобритания не задействовала их и не предоставила доказательств.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Великобритания, Франция, Германия и США винят РФ в отравлении Скрипаля

Напомним, что в городе Солсбери вблизи торгового центра 4 марта были найдены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Премьер Тереза Мэй объявила об ограничительных мерах в отношении России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне.

Российская сторона категорически отрицает свою причастность к инциденту. Российский МИД заявил об ответной высылке британских дипломатов.

Главное сегодня

Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС
МО РФ назвало заявление британского министра "риторикой базарной хабалки"
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко