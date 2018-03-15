Лукашевич: Делом об отравлении Лондон отвлекает от проблем с Brexit

Действия Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля носят "откровенно провокационный" характер, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Мы выслушали набор безответственных обвинений и домыслов в ставшем сейчас фирменным в Великобритании стиле "highly likely" (весьма вероятно). Действия британской стороны носят откровенно провокационный характер", - цитирует РИА Новости высокопоставленного дипломата.

По словам Лукашевича, уже шестого марта глава британского МИД Борис Джонсон выступил в парламенте с резкими заявлениями в отношении России по делу об отравлении в Солсбери, будто следствие уже закончено.

"Доказательств якобы "российского следа" по-прежнему ноль. Презумпция невиновности вообще забыта Лондоном", - комментирует постпред сложившуюся ситуацию.

Он напомнил, что Россия неоднократно выражала готовность сотрудничать в расследовании дела в рамках установленных международным правом процедур, но Великобритания не задействовала их и не предоставила доказательств.

Напомним, что в городе Солсбери вблизи торгового центра 4 марта были найдены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Премьер Тереза Мэй объявила об ограничительных мерах в отношении России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне.

Российская сторона категорически отрицает свою причастность к инциденту. Российский МИД заявил об ответной высылке британских дипломатов.