Россияне Денис Спицов и Александр Большунов, которые на двоих завоевали на Олимпиаде-2018 семь медалей, вошли в состав нашей сборной по лыжным гонкам на финальный этап Кубка мира. Соревнования пройдут в шведском Фалуне 16-18 марта.

Вместе со Спицовым и Большуновым в Швеции выступят их партнеры по серебряной олимпийской эстафете Андрей Ларьков и Алексей Червоткин. В команду также включили Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных и Глеба Ретивых.

Отметим, что 21-летний Большунов в текущем сезоне шесть раз выигрывал "бронзу" на кубковых стартах и однажды финишировал вторым. В общем зачете он идет на пятом месте, в молодежном - на втором.

В женскую сборную вошли три медалистки Игр-2018: Юлия Белорукова, Анастасия Седова и лидер молодежного зачета КМ Наталья Непряева.