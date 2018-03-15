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15.03.2018 23:10
Рубрика: Спорт

Призеры на лыжне

Медалисты Пхенчхана выступят на финальном этапе КМ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7518 (55)
Россияне Денис Спицов и Александр Большунов, которые на двоих завоевали на Олимпиаде-2018 семь медалей, вошли в состав нашей сборной по лыжным гонкам на финальный этап Кубка мира. Соревнования пройдут в шведском Фалуне 16-18 марта.
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Вместе со Спицовым и Большуновым в Швеции выступят их партнеры по серебряной олимпийской эстафете Андрей Ларьков и Алексей Червоткин. В команду также включили Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных и Глеба Ретивых.

Отметим, что 21-летний Большунов в текущем сезоне шесть раз выигрывал "бронзу" на кубковых стартах и однажды финишировал вторым. В общем зачете он идет на пятом месте, в молодежном - на втором.

В женскую сборную вошли три медалистки Игр-2018: Юлия Белорукова, Анастасия Седова и лидер молодежного зачета КМ Наталья Непряева.

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