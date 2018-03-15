МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2018 году

Мировое энергетическое агентство (МЭА) повысило ожидаемый в 2018 году рост спроса на нефть, следует из данных ежемесячного доклада, который доступен на официальном сайте этой организации.

Исходя из оценок аналитиков, вместо предполагаемых ранее 1,4 миллиона баррелей в сутки он будет составлять полтора миллиона баррелей. Спрос на черное золото в мире, соответственно, тоже подрос - с 99,2 до 99,3 миллиона баррелей.

По оценкам МЭА в текущем году также вырастут поставки нефти из стран, не принадлежащих к картелю ОПЕК. Позитивная динамика составит 1,8 миллиона баррелей в сутки. При этом, что касается добычи нефти в России, то агентство сохранило свой предыдущий прогноз, предполагая, что в нашей стране она составит 11,33 млн баррелей в сутки.