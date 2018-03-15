МИД: Российские ВКС продолжат поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

Россия последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии, ВКС РФ будут и дальше содействовать усилиям сирийских военных по уничтожению террористических группировок, говорится в сообщении МИД России.

"Твердо и последовательно выступаем в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии. ВКС России будут и дальше оказывать поддержку вооруженным силам САР в деле окончательного уничтожения террористических формирований на сирийской земле", - говорится в комментарии МИД РФ по случаю предстоящих переговоров министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Астане.

Дипломаты полагают, что борьба с терроризмом должна быть общим делом всего мирового сообщества. При этом недопустимо применение двойных стандартов, попытки делить террористов на "хороших" и "плохих", чтобы поставить их на службу своим геополитическим интересам.

"В этих целях три страны-гаранта - Россия, Иран, Турция - неизменно нацелены на укрепление своего взаимодействия с тем, чтобы сделать необратимым переговорный процесс преодоления конфликта в САР на основе учета интересов всех без исключения граждан этой страны", - подчеркивают авторы документа.