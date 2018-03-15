Минсельхоз предложил расширить механизм субсидирования экспорта зерна

Министерство сельского хозяйства предлагает расширить механизм субсидирования экспорта зерна - финансировать не только железнодорожный тариф до портов, но и все расходы, связанные с доставкой.

Очередная посевная кампания постепенно начинается на Северном Кавказе, в регионах Южного федерального округа, и чем дальше будет вступать в свои права весна, тем больше регионов страны будут втягиваться в новый сельскохозяйственный год. "И от того, как пройдет посевная, во многом зависит, сколько и чего мы соберем осенью", - напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, на котором рассматривались вопросы подготовки к полевым работам.

Урожай зерновых - предмет особой гордости правительства. В прошлом году он составил рекордные 135,4 миллиона тонн. "С учетом текущего севооборота прогнозируем валовый сбор зерновых не менее 106 миллионов тонн. Если год сложится благоприятно, то эта цифра может быть 110", - озвучил прогноз на этот год министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Размер посевных площадей превысит 80 миллионов гектаров. Озимые под новый урожай были посеяны на 17,1 миллиона гектаров. 95 процентов озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Отрасли экономики, демонстрирующие лучший рост, получают от государства особую поддержку. Сельскому хозяйству в 2018 году из федерального бюджета определили более 240 миллиардов рублей, которыми нужно грамотно распорядиться, подчеркнул Медведев. "Деньги из федерального бюджета начали поступать в регионы. Необходимо, чтобы аграрии их как можно быстрее получили", - заявил он.

Целый ряд мер государственной поддержки рассчитан на то, чтобы фермеры могли получать на проведение посевной доступные кредиты. По состоянию на 9 марта на эти цели выдано 78 миллиардов рублей льготных кредитов, что на 37 процентов выше, чем годом ранее.

Субсидируемое кредитование становится все более популярным у аграриев. Минсельхоз уже одобрил к выдаче льготных краткосрочных кредитов по ставке 5 процентов на 170 миллиардов рублей, субсидии по ним составили 10,4 миллиарда. По 80 процентам одобренных заявок уже получены кредиты.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что аграрии должны быть своевременно обеспечены для посевной семенами, удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами (ГСМ). "Кстати, цены на горюче-смазочные материалы несколько выросли. За этим нужно следить, следить внимательно, - попросил премьер. - Необходимый для проведения весенних полевых работ объем дизельного топлива и автомобильного бензина есть. Также у нас происходит переход ряда видов техники на газ".

Цены на ГСМ поднялись, подтвердил зампред правительства Аркадий Дворкович, но остаются в разумных рамках. "Они выросли меньше, чем на акцизную составляющую, - рассказал он. - Компании сдерживают рост цен, понимая, что спрос сейчас ограничен и все-таки доходность экономики в целом в стране не на максимальном уровне. Поэтому компании ведут себя аккуратно".

Министр Ткачев, в свою очередь, отчитался за удобрения и семена: аграрии закупили на треть больше удобрений, чем годом ранее, цены на них даже ниже на 3-4 процента, а семенами они обеспечены на 97 процентов.

Рекордные урожаи последних лет заставили правительство всерьез задуматься, что делать с зерном, излишки которого в отдельных регионах начали обваливать внутренние цены, принося ущерб фермерам. "Для того чтобы будущие урожаи без существенных потерь доставить потребителям - как внутри нашей страны, так и за ее пределами, - нам нужны новые мощности по хранению и переработке сельхозпродукции, по развитию глубокой переработки зерновых. Нужно обновлять и транспортную инфраструктуру", - обозначил задачи Дмитрий Медведев.

Еще недавно такие проблемы правительство в основном решало через зерновые интервенции, но сейчас приоритеты стали смещаться в пользу расширения экспорта. С начала сезона 1 июля прошлого года экспорт зерновых вырос на 39 процентов, из 36 миллионов тонн 26 миллионов пришлось на пшеницу. По итогам сезона Минсельхоз ожидает общий объем поставок на мировые рынки в 45-47 миллионов тонн.

"Строительство Забайкальского и Зарубинского зерновых терминалов позволит увеличить мощности по перевалке на 7-8 миллионов тонн к 2020 году. Это даст возможность увеличить экспорт зерна из Сибири в страны Азии", - сказал Александр Ткачев. Он выступил и за расширение перевалочных мощностей морских терминалов в портах Азово-Причерноморского бассейна, где сохраняются инфраструктурные ограничения.

Для поддержки экспорта правительство в декабре 2017 года пошло на субсидирование РЖД перевозок зерна по льготному тарифу из 13 российских регионов к портам до конца июня 2018 года. За счет 3 миллиардов рублей из бюджета планируется снять с рынка лишние 3,18 миллиона тонн.

Минсельхоз предлагает подумать о том, чтобы расширить этот механизм субсидирования. "Было бы эффективно льготировать не только тариф, но и всю провозную плату хотя бы для удаленных регионов Сибири", - озвучил идею министр Ткачев.