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15.03.2018 05:28
Рубрика: Власть

РФ призвала США отказаться от "безответственных планов" по Сирии

Москва в очередной раз выступила с призывом к Вашингтону отказаться от "безответственных планов" по Сирии. Соответствующий комментарий посольства РФ в США опубликован в Facebook.

"Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску, - напомнили российские дипломаты. - Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности".

В посольстве в этой связи обеспокоены, кого же на самом деле поддерживают Соединенные Штаты в Восточной Гуте. Как отметили дипломаты, "всем "сопротивлением" там давно верховодит" запрещенная в РФ террористическая организация "Джебхат-ан-Нусра", которая годами обстреливает мирные кварталы Дамаска, включая российские диппредставительства.

Сирийский город Дума в Восточной Гуте покинули 437 мирных граждан

"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта, - заявили в дипмиссии. - При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии".

Напомним, Великобритания решила выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Оба были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре британского города Солсбери. В МИД РФ ранее заявили, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность.

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