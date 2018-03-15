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15.03.2018 19:29
Рубрика: Культура

На НТВ выйдет многосерийный фильм "Проклятие спящих"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
Многосерийный фильм "Проклятие спящих", НТВ, 22 марта, 19.40.
Детективная интрига сериала "Проклятие спящих" - повод рассказать об искусстве как способе борьбы со смертью. Фото: PR-НТВ Детективная интрига сериала "Проклятие спящих" - повод рассказать об искусстве как способе борьбы со смертью. Фото: PR-НТВ
Детективная интрига сериала "Проклятие спящих" - повод рассказать об искусстве как способе борьбы со смертью. Фото: PR-НТВ

Мистический триллер "Проклятие спящих" не стоит путать с сериалом "Спящие", хотя первоначально названия картин совпадали. Автором и режиссером "Проклятия" стал один из самых популярных российских сценаристов, обладатель премии ТЭФИ Илья Куликов. Это буквально третий его опыт на режиссерском поприще - пока: он снимает еще несколько сериалов.

Сюжет закручен вокруг картин, на которых изображены спящие люди. "То не просто предметы искусства - в каждом полотне заключена душа изображенного. Проклятие пришло в современный мир от художника, который до безумия любил свою жену, а когда она умирала, силой своих чувств заточил ее душу в портрет. Городская легенда вдохновила бизнесмена Павла Воронова (Евгений Стычкин) собрать коллекцию полотен со спящими героями. В этом деле его помощниками стали фотограф Костя (Александр Соколовский) и искусствовед Агнесса (Анастасия Заворотнюк). Но не только Воронов ведет охоту за необычными портретами: художник Алексей Тихонов (Юрий Чурсин) мечтает продолжить дело и научиться заключать души в полотна.

Фото: kinopoisk.ru
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Эта история могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы погоня за картинами не превратилась в череду странных смертей. Майор юстиции и следователь по особо важным делам Ирина Щуляева (Анна Котова) дает себе слово распутать клубок мистических преступлений.

"Основной задачей было создать историю, которая через понятную всем детективную завязку вовлечет зрителя в гораздо более сложное повествование, чем простой детектив или триллер. По большому счету, это фильм об искусстве как способе борьбы со смертью. Только так автор любого произведения способен в какой-то степени обрести вечную жизнь - его работы должны жить за него. Все это иносказательно заложено в сюжет мистического триллера. Самой большой сложностью при создании этого проекта было сохранить подход к работе как к кино, а не как к телесериалу. На это ушло много сил и времени у всех цехов. Я считаю, что получился настоящий киносериал" , - рассказал Илья Куликов.

Съемки проходили в реальных музеях и картинных галереях. В сериале будут показаны такие произведения известных художников, как "Сон бабушки и внучки" Карла Брюллова, "Спящая" Валентина Серова, "Спящая Катя" Зинаиды Серебряковой, "Спящая" Виктора Борисова-Мусатова, "Даная" Густава Климта, "Спящая Диана" Арнольда Бёклина, "Спящая девушка" Федора Моллера и "Семейство и спящее дитя" Чарльза Ле Брунхоли и другие полотна. Но центральными картинами, вокруг которых происходит действие, стали картины, придуманные и написанные специально для проекта.

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