На популярнейшем сайте обнаружили скрытую опасность

Каталог программного обеспечения Download.com, входящий в список наиболее посещаемых сайтов в мире, содержит по меньшей мере три вида зараженных приложений, которые распространяются вместе с легитимными программами.

Вредоносный код, который пользователи скачивают на свои компьютеры, занимается кражей биткоинов, утверждают эксперты антивирусной компании ESET.

Укоренившись в системе, вирус ждет момента, когда пользователь скопирует и вставит адрес своего биткоин-кошелька, чтобы перевести на него средства. В этот момент вредоносная программа подменяет его кошельком, который принадлежит злоумышленникам.

В том случае если пользователь не замечает подмену, его средства отправляются мошенникам. На сегодняшний день им удалось украсть 8,8 биткоина - по курсу на 15 марта это составляет более четырех миллионов рублей.

Сейчас вредоносные программы удалены из каталога Download.com. Отметим, что ресурс находится на 163 месте по посещаемости среди всех сайтов мира по версии Alexa.com.