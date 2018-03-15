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15.03.2018 17:28
Рубрика: В мире

На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко

Текст: Петр Лихоманов
В Верховной Раде Украины генпрокурор Юрий Луценко официально выдвинул в адрес депутата Надежды Савченко обвинения в подготовке теракта и госпереворота. В ответ Герой Украины и делегат ПАСЕ обвинила самого Луценко в сокрытии преступлений майдана. Таким образом, затянувшийся конфликт между разжалованной "национальной героиней" и действующей националистической властью перешел в острую фазу, выходом из которой может стать заключение бывшей летчицы, на сей раз в украинскую тюрьму.

Со своей стороны Луценко сделал все, чтобы максимально запугать политическую элиту и подвигнуть ее к изоляции Савченко. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести теракт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами планировалось обрушить купол Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - на редкость трезвым голосом заявил украинский прокурор. Когда все присутствовавшие в зале депутаты живо представили собственную смерть, он призвал их в следующий четверг - по истечении пятидневного срока, отведенного Савченко на объяснения, и вердикта регламентного комитета - снять с нее депутатскую неприкосновенность и дать разрешение на арест. Соответствующее представление генпрокурор уже внес в Раду.

Обвинения в госпреступлениях, напомним, были выдвинуты против Савченко в связи с так называемым "делом Рубана". Речь о недавнем аресте "волонтера" Владимира Рубана, якобы перевозившего с неконтролируемых Киевом территорий Донбасса оружие для совершения переворота. Хотя обвинительная база сегодня рассыпается на глазах - Рубан настаивает на провокации спецслужб, а независимые СМИ видят в этом деле борьбу силовых кланов за контрабандный рынок в "зоне АТО", - дело подается большинством местных СМИ как масштабный заговор против Порошенко, в реальность которого, судя по его собственным заявлениям, он искренне уверовал.  

Пользователи соцсетей учат Надежду Савченко выходить из запоя

Остающаяся на свободе Савченко, впрочем, не осталась в долгу. Она вернулась в Киев из вояжа по европейским столицам и, пока Луценко озвучивал свои болезненные фантазии, сама сделала ряд сенсационных заявлений перед журналистами. В частности, Савченко заявила, что лично видела, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в здание гостиницы "Украина", откуда велся огонь по протестующим в феврале 2014 года, а также обвинила Луценко в сокрытии этих преступлений. Кроме того, Савченко не стала отрицать, что мысль о резкой смене власти на Украине посещает ее так же, как и большинство граждан.  

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал майдан? Кто не думал взорвать Банковую (администрация президента Украины. - прим. "РГ") или Верховную Раду? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях уже популярна запись, что 98 процентов украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие", - сказала Савченко.

Как бы то ни было, реальность ее повторного заключения велика: достаточного количества организованных сторонников, готовых активно защищать ее, у Савченко нет. А после выдворения Саакашвили и разгрома протестного лагеря у парламента, нет и потенциальных союзников. Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко, от которой она попала в Раду, сделала все, чтобы максимально дистанцироваться от неуправляемой "героини".

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На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко