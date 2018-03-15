Новак ответил на заявление Великобритании об энергоресурсах РФ

Решение британских властей о диверсификации поставок энергоресурсов из России идут в ущерб конкуренции. Об этом заявил журналистам в четверг министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я слышал заявления, что Великобритания хочет снизить закупки российского газа - это право каждой коммерческой организации и страны выбирать свою энергетическую политику. Мы в данном случае поставляем газ в Европу, исходя из потребностей на абсолютно конкурентных условиях и будем продолжать работать в условиях конкуренции. Такие решения политически мотивированны и не направлены на расширение конкуренции на европейском рынке", - сказал Новак (цитата по "Интерфаксу").

Ранее агентство Reuters сообщало, что Великобритания намерена рассмотреть другие страны, кроме России, в качестве поставщиков газа. "Мы будем продолжать обсуждать с Европейским союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", - цитировало агентство премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.