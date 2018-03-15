Памфилова: Избирательная система России готова к выборам президента

Нынешняя избирательная кампания по выборам президента России проходит очень открыто, такой же будет работа избиркомов в день голосования 18 марта и в процессе подсчета голосов. Об этом заявила в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе презентации информационного центра ЦИК.

Технически ЦИК уже готов к выборам. В атриуме здания в Большом Черкасском переулке установлена панель с десятками экранов, в день выборов там будет идти трансляция с участков по всей стране. По словам Памфиловой, видеонаблюдение организовано на большей части из 97 733 УИКов, но не на всех, поскольку не везде есть для этого хороший интернет. Но самые "густонаселенные" участки выйдут в эфир, суммарно на них может проголосовать до 80 процентов избирателей.

Впервые видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах. Раньше именно там происходили самые драматичные истории с пропажей протоколов, подменой данных, недопуском наблюдателей и другими детективными сюжетами. В этот раз камеры установлены в 2776 ТИКах во всех субъектах Федерации, они в прямом эфире покажут, как принимаются протоколы, как фиксируются данные. "Мы доберемся до каждого райцентра", - обещают в ЦИКе.

"Это беспрецедентная открытость Центральной избирательной комиссии, избирательного процесса в целом. Назовите мне другую страну, где есть подобная система", - сказала Элла Памфилова.

Следить за выборами будет не только электронный глаз. "Наши уважаемые наблюдатели, которых мы ожидаем в этом году много больше, чем когда бы то ни было. Количество иностранных наблюдателей уже приближается к полутора тысячам", - рассказала глава ЦИК. По ее словам, в комиссии ожидали примерно тысячи наблюдателей из-за рубежа. "Но вот уже заявок много, интерес огромный", - подчеркнула председатель.

Количество российских наблюдателей, рассказала она, неизвестно, поскольку они теперь не обязаны за три дня уведомлять участковую комиссию о своем приходе в день выборов. "Это хорошо, - считает глава ЦИК. - Это держит наших коллег в тонусе. Мы настраивали их на доброжелательную работу с наблюдателями". Сердитых наблюдателей, добавила она, ЦИК не боится, напротив, в комиссии будут рады, если они укажут на нарушения и помогут сделать выборы честными и открытыми.

В самом Центризбиркоме будет работать информационный центр, его презентация прошла в четверг. "Не менее 2000 человек будут работать здесь у нас в информационном центре. Одновременно вместе с нами за ходом голосования смогут следить все, кто в этом заинтересован, все, кто будет смотреть непосредственно прямую трансляцию в интернете на нашем сайте", - сообщила Памфилова.

Инфоцентр торжественно откроется в субботу, в 23:00 по московскому времени, именно в этот момент стартует голосование на Дальнем Востоке. "Собираем мы здесь гостей в 22 часа. Здесь будет звучать гимн, поднят флаг и наша страна приступит к голосованию", - рассказал член ЦИК Александр Клюкин. В Москве до 21:00 18 марта (срок закрытия участков в Калининградской области) журналистам в инфоцентре будут рассказывать только о явке, хотя в 11:00 по столичному времени на Дальнем Востоке уже начнется подсчет голосов. Это требование закона - оглашение результатов или прогнозов запрещены до окончания голосования по всей стране.

О явке в среднем по России в инфоцентре 18 марта расскажут четырежды: по состоянию на 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00 по московскому времени, соответственно об этом расскажут в 11:00, 13:00, 15:00 и 19:00. Затем окончательные цифры по явке будут озвучены после обработки протоколов с участков. Это произойдет уже 19 марта, на брифинге, посвященном предварительным итогам голосования.

Элла Памфилова призвала не ждать быстрого подведения окончательных итогов, поскольку ЦИК намерен проверить все жалобы, разобраться во всех спорных ситуациях, чтобы не было никаких сомнений в результатах голосования ни у кандидатов, ни у наблюдателей, ни у избирателей.

За соблюдением закона комиссия намерена следить очень строго и наказывать нарушителей, невзирая на чины. "Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру", - заявила Элла Памфилова. Она также выразила надежду, что Генпрокуратура "очень быстро будет принимать меры".

Обращаясь к избирателям, она призвала ничего не бояться, сделать свободный и осознанный выбор. "Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - заявила она. "Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны", - заверила глава ЦИК.

В преддверие выборов комиссия также предупредила об ответственности желающих испытать на прочность новую систему голосования не по месту регистрации. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что системой "мобильный избиратель" воспользовались более 5,6 миллионов человек. Почти 38 тысяч подали заявления повторно - у кого-то изменились планы, кто-то сделал это по ошибке, а кто-то - злонамеренно. Система ГАС "Выборы", подчеркнул Булаев, учитывает только первое поданное заявление.

Если кто-то подал несколько заявлений и считает, что может проголосовать неоднократно, будет разочарован, обещал он. "В избирательную комиссию приходит информация, что к ним этот человек может прийти. Он написал заявление, оно не учтено, но вы его ждите. А если придет и будет настаивать на голосовании - созвонитесь с УИК, куда он подал первое заявление, и если вам подтверждают, что он проголосовал, - полиция рядом. Человек совершает преступление, и за него он будет наказан", - предупредил зампред ЦИК.

Булаев напомнил - получение бюллетеня с целью повторного голосования карается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Рецидив относится к уголовным преступлениям, наказание - штраф до 300 тысяч рублей. А организатор "карусели" сразу оказывается фигурантом уголовного дела, он может быть оштрафован на сумму до 700 тысяч рублей, приговорен к обязательным работам на срок до 480 часов, исправительным работам до двух лет или отправлен за решетку на срок до пяти лет.

"Эти изменения были внесены по инициативе ЦИК задолго до начала этой избирательной кампании. Мы считаем, выборы должны быть честными, прозрачными, и все должны вести себя честно", - отметил Булаев. "Мне кажется, выстроенная нами сегодня система контроля за голосованием, честным и в рамках закона, достаточно совершенна. И мы готовы к встрече с теми людьми, которые хотят совершить преступления", - заключил он.