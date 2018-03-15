Памфилова обещает направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру

Центризбирком будет в режиме онлайн фиксировать нарушения на выборах президента и оперативно передавать материалы в Генпрокуратуру. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ", - рассказала она на презентации информационного центра ЦИК.

"Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру", - подчеркнула Памфилова. Она также выразила надежду, что Генпрокуратура "очень быстро будет принимать меры".

Пользуясь случаем, глава ЦИК напрямую обратилась к избирателям и призвала их ничего не бояться, сделать свободный и осознанный выбор.

"Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - заявила она.

"Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны", - заключила глава ЦИК.