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15.03.2018 13:05
Рубрика: Власть

Памфилова обещает направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком будет в режиме онлайн фиксировать нарушения на выборах президента и оперативно передавать материалы в Генпрокуратуру. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ", - рассказала она на презентации информационного центра ЦИК.

Фото: Денис Кожевников / ТАСС
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"Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру", - подчеркнула Памфилова. Она также выразила надежду, что Генпрокуратура "очень быстро будет принимать меры".

Пользуясь случаем, глава ЦИК напрямую обратилась к избирателям и призвала их ничего не бояться, сделать свободный и осознанный выбор.

"Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - заявила она.

"Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны", - заключила глава ЦИК.

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