Новости

Во Франции выдали ордер на арест сестры саудовского наследного принца 20:59
В США Украину назвали "декларативно прозападной" 20:46
В Петербурге дым от пожара на складах заволок магистраль 20:39
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл 20:24
В Пулково появится бесплатная парковка 20:12
В США прогремел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие 19:33
Рябков не стал предлагать Шеннону дату консультаций после новых санкций 19:31
СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет 19:31
ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла 19:06
Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице 18:47
В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда 18:42
Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск 18:26
Премьер-министр Словакии подал в отставку 18:25
В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом 18:22
Путин пошутил про нефтянку 18:20
Белорусские ученые разрабатывают проект, который сохранит жизнь шахтерам 18:15
Под Калугой на чемпионате по плаванию погиб юный спортсмен 18:07
Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС 18:05
Лукашенко подтвердил возможность внесения изменений в Конституцию 17:50
В Петербурге скончался живописец Александр Кравчук 17:50
Россельхознадзор ограничил ввоз египетского картофеля из-за гнили 17:48
Косачев допустил, что Запад готовит почву для применения силы против РФ 17:47
Вашингтон расширил список санкций в отношении РФ 17:42
Под Астраханью зенитные системы "Тор-М2" сбили 10 крылатых ракет 17:42
В московских судах 82 процесса проведены в режиме онлайн-трансляций 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 19:50
Рубрика: Власть

Птичка счастья завтрашнего дня

Проголосуй и не ошибись с выбором
Текст: Галина Мисливская, Юрий Политов
Российская газета - Федеральный выпуск №7518 (55)
В воскресенье, 18 марта, россиянам предстоит избрать главу государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего. Эти три важнейшие государственные функции сочетает в себе должность президента РФ. Поэтому президентские выборы в России традиционно считаются главными. Их результат определит курс развития страны как минимум на шесть лет вперед - столько составляет срок полномочий избираемого главы государства.
Избирательная система России готова к проведению выборов президента, заявила Элла Памфилова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Избирательная система России готова к проведению выборов президента, заявила Элла Памфилова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Избирательная система России готова к проведению выборов президента, заявила Элла Памфилова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Избирательная система России готова к проведению выборов президента, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Для нашей страны они седьмые по счету. Впервые страна избирала главу государства в 1991 году, затем в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Ключевые особенности нынешних выборов - открытость и прозрачность, обеспеченная в том числе с помощью технических новшеств, конкурентность (8 кандидатов представляют практически весь спектр), а также удобство процесса для граждан, у которых впервые появилась возможность проголосовать без открепительных талонов на любом удобном участке.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Крым на выборы президента РФ приедут наблюдатели из Германии и Норвегии

Технически ЦИК готов к выборам. В атриуме здания в Москве установлена панель с десятками экранов, в день выборов там будет идти трансляция с участков по всей стране. По словам Эллы Памфиловой, видеонаблюдение организовано на большей части из 97 733 УИКов, суммарно на них может проголосовать до 80% избирателей. Кроме того, впервые видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах. Раньше именно там происходили самые драматичные истории с пропажей протоколов, недопуском наблюдателей и другими детективными сюжетами. В этот раз камеры установлены в 2776 ТИКах во всех регионах, они в прямом эфире покажут, как принимаются протоколы, как фиксируются данные. "Это беспрецедентная открытость избирательного процесса в целом. Назовите мне другую страну, где есть подобная система", - сказала Памфилова.

На уникальной видеостене в здании Центризбиркома будут отображаться данные о подсчете голосов по регионам страны. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Следить за выборами будет не только электронный глаз - наблюдателей будет больше, чем когда-либо. Количество иностранных наблюдателей уже приближается к 1,5 тысячи. Количество российских наблюдателей неизвестно, поскольку они теперь не обязаны за три дня уведомлять участковую комиссию о своем приходе в день выборов. "Это хорошо, - считает глава ЦИК. - Это держит наших коллег в тонусе". Сердитых наблюдателей, добавила она, ЦИК не боится, напротив, в комиссии будут рады, если они укажут на нарушения и помогут сделать выборы честными и открытыми.

Закуплены дополнительные электронные комплексы, которые будут устанавливаться на участках с наибольшим количеством избирателей. "Проникнуть в КОИБ можно только с помощью топора, абсолютная защищенность, достоверность, никаких внешних факторов влияния быть просто не может", - охарактеризовала технику глава ЦИК. 18 марта на участках будут работать более 13,5 тысячи КОИБов, на них сможет проголосовать треть избирателей страны.

В самом Центризбиркоме будет работать информационный центр, куда аккредитовались почти 1,5 тысячи журналистов. "Одновременно вместе с нами за ходом голосования смогут следить все, кто в этом заинтересован, все, кто будет смотреть непосредственно прямую трансляцию в Интернете на нашем сайте", - сообщила Памфилова. Инфоцентр торжественно откроется в субботу, в 23.00 по московскому времени, именно в этот момент стартует голосование на Дальнем Востоке. "Здесь будет звучать гимн, поднят флаг, и наша страна приступит к голосованию", - рассказал член ЦИК Александр Клюкин.

Памфилова обещает направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру

Отметим, что в труднодоступных и отдаленных районах было организовано досрочное голосование, которым, по данным ЦИК, воспользовались более 100 тысяч человек. Подавляющее же большинство россиян придут за бюллетенем 18 марта. Первыми избирательные участки традиционно откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, последними закроются участки в Калининградской области. В Москве до 21.00 18 марта (срок закрытия участков в Калининграде) журналистам в инфоцентре будут рассказывать только о явке, хотя в 11.00 по столичному времени на Дальнем Востоке уже начнется подсчет голосов. Это требование закона - оглашение предварительных результатов или прогнозов запрещены до окончания голосования по всей стране. А вот после 21.00 18 марта на видеостене в ЦИКе в режиме реального времени начнут отображаться данные о подсчете голосов по регионам страны.

Элла Памфилова призвала не ждать быстрого подведения окончательных итогов, поскольку ЦИК намерен проверить все жалобы, разобраться во всех спорных ситуациях, чтобы не было никаких сомнений в результатах голосования ни у кандидатов, ни у наблюдателей, ни у избирателей.

Элла Памфилова призвала избирателей сделать свободный и осознанный выбор

За соблюдением закона комиссия намерена следить очень строго и наказывать нарушителей, невзирая на чины. "Все те, кто плюет на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру", - заявила Памфилова, выразив надежду, что Генпрокуратура "очень быстро будет принимать меры".

Обращаясь к избирателям, она призвала ничего не бояться, сделать свободный и осознанный выбор. "Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - заявила она. "Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны", - заверила глава ЦИК. В ночь с 16 на 17 марта в России наступит так называемый "день тишины" - запрет на проведение любой предвыборной агитации, который призван обеспечить избирателям возможность окончательно определиться со своим выбором.

Первыми избирательные участки традиционно откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе,  последними закроются участки в Калининградской области. Фото: Сергей Куксин

Главное сегодня

Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС
Захарова ответила на хамское высказывание министра обороны Британии
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко