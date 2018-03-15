В воскресенье, 18 марта, россиянам предстоит избрать главу государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего. Эти три важнейшие государственные функции сочетает в себе должность президента РФ. Поэтому президентские выборы в России традиционно считаются главными. Их результат определит курс развития страны как минимум на шесть лет вперед - столько составляет срок полномочий избираемого главы государства.

Избирательная система России готова к проведению выборов президента, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Для нашей страны они седьмые по счету. Впервые страна избирала главу государства в 1991 году, затем в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Ключевые особенности нынешних выборов - открытость и прозрачность, обеспеченная в том числе с помощью технических новшеств, конкурентность (8 кандидатов представляют практически весь спектр), а также удобство процесса для граждан, у которых впервые появилась возможность проголосовать без открепительных талонов на любом удобном участке.

Технически ЦИК готов к выборам. В атриуме здания в Москве установлена панель с десятками экранов, в день выборов там будет идти трансляция с участков по всей стране. По словам Эллы Памфиловой, видеонаблюдение организовано на большей части из 97 733 УИКов, суммарно на них может проголосовать до 80% избирателей. Кроме того, впервые видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах. Раньше именно там происходили самые драматичные истории с пропажей протоколов, недопуском наблюдателей и другими детективными сюжетами. В этот раз камеры установлены в 2776 ТИКах во всех регионах, они в прямом эфире покажут, как принимаются протоколы, как фиксируются данные. "Это беспрецедентная открытость избирательного процесса в целом. Назовите мне другую страну, где есть подобная система", - сказала Памфилова.

На уникальной видеостене в здании Центризбиркома будут отображаться данные о подсчете голосов по регионам страны. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Следить за выборами будет не только электронный глаз - наблюдателей будет больше, чем когда-либо. Количество иностранных наблюдателей уже приближается к 1,5 тысячи. Количество российских наблюдателей неизвестно, поскольку они теперь не обязаны за три дня уведомлять участковую комиссию о своем приходе в день выборов. "Это хорошо, - считает глава ЦИК. - Это держит наших коллег в тонусе". Сердитых наблюдателей, добавила она, ЦИК не боится, напротив, в комиссии будут рады, если они укажут на нарушения и помогут сделать выборы честными и открытыми.

Закуплены дополнительные электронные комплексы, которые будут устанавливаться на участках с наибольшим количеством избирателей. "Проникнуть в КОИБ можно только с помощью топора, абсолютная защищенность, достоверность, никаких внешних факторов влияния быть просто не может", - охарактеризовала технику глава ЦИК. 18 марта на участках будут работать более 13,5 тысячи КОИБов, на них сможет проголосовать треть избирателей страны.

В самом Центризбиркоме будет работать информационный центр, куда аккредитовались почти 1,5 тысячи журналистов. "Одновременно вместе с нами за ходом голосования смогут следить все, кто в этом заинтересован, все, кто будет смотреть непосредственно прямую трансляцию в Интернете на нашем сайте", - сообщила Памфилова. Инфоцентр торжественно откроется в субботу, в 23.00 по московскому времени, именно в этот момент стартует голосование на Дальнем Востоке. "Здесь будет звучать гимн, поднят флаг, и наша страна приступит к голосованию", - рассказал член ЦИК Александр Клюкин.

Отметим, что в труднодоступных и отдаленных районах было организовано досрочное голосование, которым, по данным ЦИК, воспользовались более 100 тысяч человек. Подавляющее же большинство россиян придут за бюллетенем 18 марта. Первыми избирательные участки традиционно откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, последними закроются участки в Калининградской области. В Москве до 21.00 18 марта (срок закрытия участков в Калининграде) журналистам в инфоцентре будут рассказывать только о явке, хотя в 11.00 по столичному времени на Дальнем Востоке уже начнется подсчет голосов. Это требование закона - оглашение предварительных результатов или прогнозов запрещены до окончания голосования по всей стране. А вот после 21.00 18 марта на видеостене в ЦИКе в режиме реального времени начнут отображаться данные о подсчете голосов по регионам страны.

Элла Памфилова призвала не ждать быстрого подведения окончательных итогов, поскольку ЦИК намерен проверить все жалобы, разобраться во всех спорных ситуациях, чтобы не было никаких сомнений в результатах голосования ни у кандидатов, ни у наблюдателей, ни у избирателей.

Элла Памфилова призвала избирателей сделать свободный и осознанный выбор

За соблюдением закона комиссия намерена следить очень строго и наказывать нарушителей, невзирая на чины. "Все те, кто плюет на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру", - заявила Памфилова, выразив надежду, что Генпрокуратура "очень быстро будет принимать меры".

Обращаясь к избирателям, она призвала ничего не бояться, сделать свободный и осознанный выбор. "Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - заявила она. "Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны", - заверила глава ЦИК. В ночь с 16 на 17 марта в России наступит так называемый "день тишины" - запрет на проведение любой предвыборной агитации, который призван обеспечить избирателям возможность окончательно определиться со своим выбором.