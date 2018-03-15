Памфилова: За выборами президента будут следить 1,5 тыс. иностранных наблюдателей

За выборами президента России 18 марта будет наблюдать небывалое количество представителей международных организаций - около полутора тысяч. Об этом сообщила сегодня глава ЦИК Элла Памфилова на презентации информационного центра, который будет работать в день голосования.

"Наши уважаемые наблюдатели, которых мы ожидаем в этом году много больше, чем когда бы то ни было. Иностранные наблюдатели уже приближаются к полутора тысячам", - сказала она.

По ее словам, в Центризбиркоме ожидали примерно тысячи иностранных наблюдателей. "Но вот уже заявок много, интерес огромный", - подчеркнула Памфилова.

Количество российских наблюдателей, рассказала она, неизвестно, поскольку они теперь не обязаны за три дня уведомлять участковую комиссию о своем приходе в день выборов. "Это хорошо, - считает глава ЦИК. - Это держит наших коллег в тонусе. Мы настраивали их на доброжелательную работу с наблюдателями".

Сердитых наблюдателей, добавила она, ЦИК не боится, напротив, в комиссии будут рады, если они укажут на нарушения и помогут сделать выборы честными и открытыми.