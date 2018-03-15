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15.03.2018 13:00
Рубрика: Власть

Песков: В деле Скрипаля есть все признаки провокации против РФ

В деле экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля присутствуют все признаки провокации в отношении России. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Он отметил, что обвинения со стороны Великобритании в адрес нашей страны "начали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе", сообщает ТАСС. Кроме того, обвинения ничем не подкреплены.

- Россия с большим недоумением и непониманием воспринимает позицию, которую заняло руководство Великобритании, британская сторона на фоне дела Скрипаля, - считает Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что ответные шаги не заставят себя ждать. "Предложения будут формулироваться Министерством иностранных дел и в других ведомствах", - сказал Дмитрий Песков. Ранее о том, что ответные меры в отношении Лондона будут приняты в ближайшее время заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Песков заявил о том, что окончательное решение по ответным мерам будет принимать президент России. По словам пресс-секретаря, будет выбран вариант, который будет лучше всего отвечать интересам РФ.

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