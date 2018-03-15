Песков заявил о скором ответе Лондону

Новости

"Тотальный диктант" отправится в автопробег до Владивостока 14:35
В Крым на выборы президента РФ приедут наблюдатели из Германии и Норвегии 14:21
Камбербэтч и Редмэйн поделились воспоминаниями о Стивене Хокинге 14:09
Жители Якутска бросились искать упавшие с неба золотые слитки 14:08
Флот защитил арктическую базу "Северный клевер" 14:07
Гидрометцентр: В Москву возвращаются морозы 14:06
Бастрыкину доложили о расследовании катастрофы Ан-26 и убийства летчика Пешкова 14:06
Автомобили "Кортеж" представят на Московском автосалоне 14:04
Владимир Путин простился с Олегом Табаковым 14:00
Григорий Рапота и полпред в ЦФО обсудили перспективы сотрудничества 14:00
Подмосковные города встали в многокилометровых пробках 13:58
Сергей Юрский: В Табакове всегда жила смесь шутовства и серьезности 13:56
В Воронеже прохожую госпитализировали после падения глыбы льда 13:56
СМИ: 60-летняя Шэрон Стоун тайно идет под венец с молодым возлюбленным 13:55
На Ставрополье будут судить банду из 23 наркоторговцев 13:51
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2018 году 13:48
Ситуация в российско-британских отношениях не отражается на предвыборной кампании 13:45
Лавров: Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте 13:43
Житель Кузбасса уволился с работы, чтобы не платить алименты 13:36
Житель Киева подорвал гранатой машину полиции 13:29
Роструд запустил аналог LinkedIn 13:27
Бастрыкин заслушал в Сирии доклад о расследовании дела о крушении Ан-26 13:23
Британия отказалась передавать РФ образцы вещества по делу Скрипаля 13:23
Путин рассказал о песнях в "Запорожце" 13:23
В Марий Эл экипаж ГИБДД сбил пешехода 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 13:29
Рубрика: Власть

Песков заявил о скором ответе Лондону

Текст: Кира Латухина
Ответные меры на действия Великобритании, предпринятые в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать. Обвинения ничем не подкреплены, и в этой ситуации есть все признаки провокации, считают в Кремле. Позицию же британской стороны в Москве называют абсолютно безответственной.

"Естественно, скажем так, они не заставят себя ждать. Предложения будут формулироваться в Министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом РФ", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который, я еще раз повторяю, наибольшим образом соответствует интересам Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Захарова: Лондон скрывает правду по делу Скрипаля

"Что касается всей ситуации, то, к сожалению, просто приходится лишний раз повторять, что Россия с большим недоумением и непониманием воспринимает позицию, которую заняло руководство Великобритании, британская сторона, на фоне дела Солсбери, дела Скрипаля", - сказал Песков.

"Обвинения ничем не подкреплены. Более того, обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии, скажем так, в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России", - не исключил представитель Кремля.

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на высылку дипломатов

"В целом позиция британской стороны нам кажется абсолютно безответственной, как с точки зрения, дипломатических отношений, так и применительно к конечным целям и интересам проведения реального расследования и поиска тех реальных людей, которые стояли за этим, так и, естественно, с точки зрения нарушений международного права с британской стороны, которое также очевидно", - заметил Песков.

"Поэтому, конечно, мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного общественного мнения: российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, готов ли Кремль поддержать россиян в Британии, которых могут коснутся санкции Лондона, Песков ответил: "Мне не известно о каких-либо санкциях Лондона в отношении россиян в Великобритании".

Главное сегодня

Путин рассказал о жизни в "бандитском Петербурге" в 90-е
Самолет в Якутии потерял 3,4 тонны драгоценных слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
Стала известна основная причина отставки Тиллерсона
Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта