Песков заявил о скором ответе Лондону

Ответные меры на действия Великобритании, предпринятые в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать. Обвинения ничем не подкреплены, и в этой ситуации есть все признаки провокации, считают в Кремле. Позицию же британской стороны в Москве называют абсолютно безответственной.

"Естественно, скажем так, они не заставят себя ждать. Предложения будут формулироваться в Министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом РФ", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который, я еще раз повторяю, наибольшим образом соответствует интересам Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"Что касается всей ситуации, то, к сожалению, просто приходится лишний раз повторять, что Россия с большим недоумением и непониманием воспринимает позицию, которую заняло руководство Великобритании, британская сторона, на фоне дела Солсбери, дела Скрипаля", - сказал Песков.

"Обвинения ничем не подкреплены. Более того, обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии, скажем так, в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России", - не исключил представитель Кремля.

"В целом позиция британской стороны нам кажется абсолютно безответственной, как с точки зрения, дипломатических отношений, так и применительно к конечным целям и интересам проведения реального расследования и поиска тех реальных людей, которые стояли за этим, так и, естественно, с точки зрения нарушений международного права с британской стороны, которое также очевидно", - заметил Песков.

"Поэтому, конечно, мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного общественного мнения: российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, готов ли Кремль поддержать россиян в Британии, которых могут коснутся санкции Лондона, Песков ответил: "Мне не известно о каких-либо санкциях Лондона в отношении россиян в Великобритании".