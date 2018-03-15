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15.03.2018 09:45
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Археологи нашли в Колорадо пистолет времен средневековой Европы

Текст: Николай Грищенко

Ученые из университета Колорадо идентифицировали хранящиеся в местном музее фрагменты испанского пистолета, обнаруженные ранее в 40 километрах к югу от Гранд-Джанкшн. Возраст огнестрельного оружия составил 500 лет. Об этом сообщает журнал Smithsonian Magazine.

Фото: Peter Lanyi / The Israel Museum
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Найденное оружие представляет собой пружинный рычаг, известный как "собачка" и характерный для пистолетов XVI века. Благодаря сравнительному анализу металла удалось определить возраст артефакта.

С помощью открытия стало ясно, что испанские конкистадоры появились в северном Колорадо на сто лет раньше.

Исследователи выдвинули несколько версий относительно того как дорогостоящее оружие оказалось на границе штатов Юта и Колорадо. По одной из гипотез - пистолет стал частью торговой сделки испанцев с коренными индейскими племенами.

Однако большинство ученых склоняются к мысли, что пистолет был потерян в ходе одной из неизвестных науке военных экспедиций. В пользу этой версии свидетельствуют другие находки - куски брони и кинжал-рондель, популярный в Европе периода позднего Средневековья.

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