Полиция Киева нашла взрывчатку у мужчины, подорвавшего автомобиль

Полиция обнаружила самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы у жителя Киева 1988 года рождения, бросившего гранату в полицейский патруль, сообщают местные СМИ.

По данным полиции, в ночь на четверг в Деснянском районе Киева стражи порядка остановили для проверки прохожего. У него нашли вещество, внешне похожее на наркотическое. На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу. Незнакомец предпринял попытку скрыться и бросил гранату под патрульный автомобиль. По счастливой случайности никто не пострадал.

Против киевлянина следователи начали уголовное производство за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное владение оружием и взрывчатыми веществами.