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Рубрика: Власть

Посольство РФ ответило на "желчное" заявление США по Крыму

Государственный департамент США в очередной раз пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в России. Об этом, как передает ТАСС, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя "желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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В диппредставительстве напомнили, что четыре года назад жители полуострова "приняли историческое решение".

"Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься, значит ты не прав", - отметили в посольстве.

"В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением Президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов", - заявили в диппредставительстве, добавив, что "ничего из этого у Вашингтона не выйдет".

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