Постпред РФ заявил об отсутствии официальной реакции ЕС на "дело Скрипаля"

Евросоюз пока не выступал с официальной реакцией на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также на заявления британской стороны в адрес России, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Постпред выразил надежду, что при определении своей политической позиции страны ЕС будут опираться на здравый смысл.

"На сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах Земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС", - пояснил Чижов.

"Я все-таки оптимист и не теряю надежды, что по крайней мере у части этих государств здравый смысл еще присутствует при определении своей политической позиции", - не сомневается российский представитель.

По словам Чижова, многие журналисты неверно толкуют заявление председателя Евросовета Дональда Туска, сделанное в среду в Хельсинки. Там политик заявил лишь о своей готовности включить вопрос о Скрипале в повестку дня саммита ЕС.

"К тому же, заседание Европейского совета состоится больше, чем через неделю, и по реке Темза утечет еще немало воды. Так же, как и по Москве-реке, которая может унести группу сотрудников британского посольства", - иронизирует постпред РФ.

Владимир Чижов полагает, что некоторые реплики отдельных высокопоставленных чиновников ЕС, на которые в эти дни ссылаются журналисты, официальной реакцией считать нельзя. "Причем у них целая этажерка уровней, на которых такое заявление можно сделать", - заключил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

Россия непричастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и готова к совместному расследованию инцидента с Великобританией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он особо отметил, что в России никакие научные исследования и разработки под условным названием "Новичок" не велись, и химикат, использованный для отравления Скрипаля, мог быть произведен в том числе в Великобритании.