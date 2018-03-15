Премьер Словакии назвал досрочные выборы путем к хаосу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что досрочные парламентские выборы усилят политическую нестабильность в республике. Он добавил, что они могут привести страну к хаосу, передает ТАСС.

Готовый покинуть свой пост Фицо обвинил оппозицию в попытке получить политические дивиденды от убийства братиславского корреспондента Яна Куциака и его невесты. Журналист смог вскрыть коррупционные связи во властных структурах республики.

В отставку подали министры внутренних дел Роберт Калиняк и культуры Словакии Марек Мадярич, также свои посты покинули два помощника Фицо.